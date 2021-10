Luce dei tuoi occhi: le anticipazioni (trama e cast) dell’ultima puntata

Questa sera, mercoledì 27 ottobre 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la sesta e ultima puntata di Luce dei tuoi occhi, la serie tv che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. La fiction, un thriller melò ambientato a Vicenza in un’affascinante accademia di danza nella Basilica Palladiana, vanta nel cast, tra gli altri, anche Paola Pitagora, Maria Rosaria Russo, Bernardo Casertano, Francesca Beggio, Luca Bastianello, Yari Gugliucci e Carla Ferraro. Prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI e diretta da Fabrizio Costa, la serie è composta da 12 episodi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla sesta e ultima puntata nel dettaglio.

Trama

Secondo le anticipazioni, nella puntata di oggi – divisa in due episodi – Azzurra fugge portando con se la piccola Cecilia. E se il motivo di un gesto così improvviso avesse a che fare con il furto di Alice? Enrico ed Emma scoprono che era stata Azzurra ad occuparsi delle pratiche ospedaliere di Emma mentre era tra la vita e la morte dopo il parto. La polizia la cerca, ma è Emma a trovare Azzurra, che le racconta sconvolta il motivo della fuga: Roberto confessa l’omicidio ed anche la verità sulla vendita di Alice in cambio dei soldi che gli servivano per saldare dei debiti. Un momento difficile per la famiglia e per Emma, che però ormai può contare sull’amore di Enrico. Dopo il successo della sua coreografia e delle ragazze, Emma si sofferma nel teatro vuoto: sua figlia potrebbe essere ovunque, eppure le sembra di intravederla proprio in quella ragazza che balla da sola sul palco vuoto.

Cast

Abbiamo visto le anticipazioni (trama) dell’ultima puntata di Luce dei tuoi occhi, ma qual è il cast completo della fiction in onda su Canale 5? Eccolo: