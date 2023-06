Chi è Luca Paganini, il figlio calciatore di Raffaele ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Luca Paganini, il figlio calciatore di Raffaele ospite a Oggi è un altro giorno? Luca è il figlio di Raffaele Paganini e di sua moglie Debora Morina. E’ nato a Roma l’8 giugno 1993. Cosa fa di lavoro? Il calciatore professionista alla Triestina, la squadra della città di Trieste. Esterno d’attacco, dotato di velocità e resistenza, è bravo a inserirsi in area e trovare la rete con colpi di testa. Si fa apprezzare anche per i tiri dalla distanza. Al Frosinone, durante le gestioni di Marco Baroni prima e di Alessandro Nesta poi, è stato schierato come interno di centrocampo.

Cresciuto nelle giovanili della Roma sotto la guida di Bruno Conti, a seguito di un difetto della crescita interrompe la propria carriera, che riprenderà successivamente nelle giovanili del Frosinone. Nel 2010 entra a far parte della prima squadra del Frosinone, con cui esordisce in una partita di Coppa Italia. Nel 2011-2012 debutta in Lega Pro Prima Divisione giocando una partita. Nel 2013-2014 colleziona 26 presenze e 3 gol in campionato e 5 presenze e 3 gol nei play-off, contribuendo alla promozione dei frusinati in Serie B.

Nella stagione successiva è ancora un punto fermo del Frosinone in Serie B: segnando 4 gol in 29 presenze, contribuisce alla prima promozione in Serie A del club e diventa cittadino onorario di Frosinone insieme al resto della squadra. Il 23 agosto 2015 esordisce in Serie A in Frosinone-Torino (1-2). Mette a segno il primo gol in massima serie il 18 ottobre 2015 in Frosinone-Sampdoria (2-0). Segna anche contro il Milan a San Siro nella sfida pareggiata per 3-3, realizzando il gol del momentaneo 0-1. Dopo due stagioni in Serie B condizionate da alcuni infortuni, torna al gol in Serie A nella sconfitta interna per 1-2 contro il Torino del 10 marzo 2019.

Luca Paganini, il figlio di Raffaele, nell’estate del 2020 lascia il Frosinone dopo sette stagioni in cui ha collezionato 194 presenze e 29 gol e firma per il Lecce, in Serie B. Con i giallorossi colleziona in totale 30 presenze, per lo più da subentrante, e un gol. Il 27 gennaio 2022 viene prelevato dall’Ascoli,non venendo riscattato a fine stagione. Il 24 agosto successivo firma un biennale con la Triestina, militante in Serie C. Il primo gol arriva il 24 settembre dello stesso anno, nel pareggio per 1-1 contro il Trento.