Lovely Boy: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 4 ottobre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Lovely Boy, film del 2021 diretto da Francesco Lettieri che racconta la storia di un giovane e promettente cantante della trap music romana. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nic, in arte Lovely Boy, è un giovane e promettente cantante della trap music romana. Il ragazzo dalla faccia tatuata e i capelli colorati ha grandi capacità musicali e un atteggiamento di totale arroganza verso il mondo che lo circonda. Insieme al suo amico Borneo ha formato un duo trap noto come XXG con il quale ha raggiunto una certa fama. Peccato che la giovane star passerà dall’ascesa verso un vertiginoso successo alla caduta in un vortice di distruzione di se stesso. Solo, lontano dalle scene, immerso tra le Dolomiti, Nic dovrà affrontare la sfida più difficile: affrontare se stesso. Entrato in una comunità di recupero, che accoglie tossicodipendenti, il ragazzo isolato nella natura, deve ritrovare se stesso…

Lovely Boy: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Lovely Boy, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Andrea Carpenzano

Daniele Del Plavignano

Ludovica Martino

Enrico Borello

Riccardo De Filippis

Pierluigi Pasino

Martino Perdisa

Federica Rosellini

Streaming e tv

Dove vedere Lovely Boy in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 4 ottobre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.