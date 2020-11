Lovecraft Country – La terra dei demoni, la serie tv su Sky Atlantic

Su Sky Atlantic arriva una nuova serie televisiva, Lovecraft Country – La terra dei demoni, debuttata il 31 ottobre con i primi due episodi e che torna in replica poi sempre su Sky Atlantic martedì 3 novembre 2020, alle ore 21:15. L’appuntamento sarà fisso ogni sabato sera con una delle serie più visionarie del 2020. Si tratta dell’adattamento televisivo del romanzo di Matt Ruff, uscito nel 2016, e racconta la storia di Atticus Freeman, detto Tic, che cerca suo padre e vaga alla ricerca delle proprie origini nell’America degli anni ’50, un mondo dov’è presente la magia e il soprannaturale. La serie è composta da una sola stagione per ora, formata da 10 episodi. Vediamo qual è la trama e chi vediamo nel cast.

Trama

Ambientata nell’America degli anni ’50, la storia segue le vicende di Atticus Tic Freeman, un veterano della guerra di Corea che dalla Florida arriva a Chicago per cercare il padre scomparso. Insieme allo zio George, Atticus si lancerà in un viaggio on the road attraverso un’America razzista (che seguivano le leggi di Jim Crow). Tic s’imbatterà non soltanto in creature innominabili e antichi culti, ma anche in un’America malata di razzismo.

Cast

Chi vediamo nel cast? Partiamo da Atticus Tic Freeman, interpretato da Jonathan Majors. Al suo fianco vediamo Letitia “Leti” Lewis interpretata da Jurnee Smollett. Hippolyta Freeman è interpretata da Aunjanue Ellis, mentre George Freeman è interpretato da Courtney B. Vance. Ruby Baptiste è interpretato da Wunmi Mosaku, Christina Braithwhite invece è interpretata da Abbey Lee. Infine Ji-Ah è Jamie Chung, mentre Diana Freeman è interpretata da Jada Harris.

Potrebbero interessarti Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 3 novembre su Italia 1 Coronavirus, il dramma di Giulio Golia: “Con un mese di positività ho perso l’udito” X Factor 2020, Alessandro Cattelan è positivo al Covid. Chi lo sostituirà?