Love Mi: i conduttori del concerto

Questa sera, martedì 28 giugno 2022, arriva in primissima serata l’appuntamento canoro con Love Mi, il concerto di beneficenza organizzato da Fedez e J-Ax. Un’amicizia ritrovata, la loro, in un periodo piuttosto difficile per il marito di Chiara Ferragni. Hanno sfruttato il proprio potenziale per mettere in piedi un’attività benefica. Il concerto infatti è gratuito e chiunque può donare attraverso un numero solidale. I ricavati andranno a TOG, una Onlus che aiuta i bambini affetti da patologie neurologiche complesse. Ma chi sono i conduttori del concerto che si svolge a Milano? Scopriamolo insieme.

I conduttori e gli ospiti

Chi conduce Love Mi? Il concerto gratuito va in onda su Italia 1 e vede alla conduzione Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti. Ad aiutarle dal backstage anche Gabriele Vagnato, giovane TikToker che accompagnerà anche la diretta su MediasetInfinity alle 18:00. Chi sono invece gli ospiti della serata? Di seguito l’elenco dei cantanti: Ariete, Beba, Cara, Dargen D’Amico, Fedez, Frada, Ghali, J-AX, Miles, MYDRAMA, M¥SS KETA, Nitro, Paky, PAULO, Rhove, Rosa Chemical, Rose Villain, Mara Sattei, Shiva, Tananai, Tedua.

Love Mi streaming e TV

Dove vedere Love Mi in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il concerto di beneficenza va in onda sia in chiaro in TV che in streaming grazie a MediasetPlay. Per seguire la diretta televisiva è necessario accendere il televisore alle ore 19:00 e sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando poiché va in onda su Italia 1, oppure al tasto 506 per l’HD. Chi invece vuole seguire il live streaming deve sintonizzarsi su MediasetPlay intorno alle ore 18:00. Per accedere ai contenuti della piattaforma è necessario registrarsi anche tramite social come Facebook e Google. Dopodiché, una volta effettuato il login, sarà possibile scegliere il canale di vostro interesse e seguirlo via desktop o tramite app.