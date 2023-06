Love Mi 2023, come donare: il numero utile per fare del bene

Come donare per Love Mi 2023, il concerto benefico organizzato da Fedez in programma oggi, 27 giugno 2023, a Milano? All’evento è legata un’importante raccolta fondi tramite il numero telefonico 45596 (attivo fino al 2 luglio) e sul sito della Fondazione Fedez. L’obiettivo è sostenere l’Associazione Andrea Tudisco, che dal 1997 aiuta i bambini che non possono avere accesso a cure adeguate e che vengono accolti in quattro distinte strutture romane (“Casa di Andrea” , il “Piccolo Nido”, “La Tana Libera Tutti” e la “Casa lontano da Casa”). Per dare una mano basterà quindi un semplice sms al numero 45596, ben visibile alle spalle dei cantanti sul palco di piazza Duomo.

Cantanti

Abbiamo visto come donare durante il concerto Love Mi 2023, ma quali sono i cantanti che si esibiranno sul palco? Fedez, nella conferenza stampa di presentazione dell’evento, ha spiegato che “non c’è un grande studio, scelgo con Vivo Concerti. Loro mi propongono dei nomi, io dico mi piace/non mi piace. Mi piacerebbe che Love Mi ricordasse lo spirito dei grandi eventi televisivi del passato, ma in modo meno istituzionale di altre manifestazioni che si tengono in piazza Duomo”. Tra i cantanti annunciati ci saranno: