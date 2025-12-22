Love Again: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, 22 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Love Again, film del 2023 scritto e diretto da James C. Strouse. È un remake in lingua inglese del film tedesco SMS für Dich del 2016, a sua volta basato su un romanzo di Sofie Cramer. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’illustratrice per bambini Mira Ray, alle prese con la tragica perdita del suo fidanzato John, invia una serie di messaggi romantici al suo vecchio numero di cellulare senza sapere che il numero è stato riassegnato al nuovo telefono di lavoro di Rob Burns, un giornalista e critico musicale che rimane affascinato dall’onestà nei suoi meravigliosi testi confessionali. Quando gli viene assegnato il compito di scrivere un profilo della cantante Céline Dion, Rob Burns chiede il suo aiuto per capire come incontrare Mira di persona e conquistare il suo cuore.

Love Again: il cast

Abbiamo visto la trama di Love Again, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Priyanka Chopra: Mira Ray

Sam Heughan: Rob Burns

Céline Dion: se stessa

Sofia Barclay: Suzy Ray

Russell Tovey: Billy Brooks

Lydia West: Lisa Scott

Steve Oram: Richard Hughes

Omid Djalili: Mohsen

Nick Jonas: Joel

Celia Imrie: Gina Valentine

Arinzé Kene: John

Nisha Chadha: Madre di Mira

Camille Hatcher: Molly

Streaming e tv

Dove vedere Love Again in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 22 dicembre 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.