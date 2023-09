Love actually – L’amore davvero: tutto quello che c’è da sapere sul film

Love actually – L’amore davvero è il film in onda questa sera, 15 settembre 2023, dalle 21.15 su Sky Cinema Uno. La pellicola del 2003 è diretta da Richard Curtis e vanta un ricco cast che vede tra gli altri Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Liam Neeson, Alan Rickman e Keira Knightley. La tesi del film è sintetizzata dalla canzone Love Is All Around, l’amore è dappertutto, e la trama è un intreccio di relazioni e di amori: dieci storie, con protagonisti inglesi molto diversi tra loro, unite dal contesto temporale del periodo natalizio. Ecco la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Love actually.

Trama e trailer

Il film segue le vicende di diverse coppie inglesi che, durante il periodo di Natale si trovano a fare i conti con i loro sentimenti. Mentre Billy Mack (Bill Nighy) tenta la scalata nelle hit parade con la cover di ‘Love is All around’, Juliet (Keira Knightley) e Peter (Chiwetel Ejiofor) convolano a nozze. Ben presto, la ragazza capirà perché Mark (Andrew Lincoln) si è sempre mostrato distaccato nei suoi confronti. Tra gli invitati al matrimonio c’è Jamie (Colin Firth) che, proprio quella sera, scopre l’infedeltà della sua fidanzata. Decide così di trasferirsi a Marsiglia, dove l’incontro con la domestica Aurelia cambierà la sua vita.

Intanto, secondo la trama di Love actually, Karen (Emma Thompson) si dedica alla sua famiglia e a suo fratello David (Hugh Grant), ma si renderà conto ben presto di aver trascurato suo marito, Harry (Alan Rickman). David, neo Primo Ministro, sarà colto da un inaspettato moto di gelosia, che lo spingerà a rischiare, facendo all’Inghilterra il discorso più celebre della sua carriera. Per Daniel (Liam Neeson) il Natale è amaro, dal momento che ha perso sua moglie per colpa di una malattia e deve badare al figlio adolescente Sam (Thomas Brodie-Sangster).

Impreparato a dare i giusti consigli, Daniel si improvviserà cupido, inconsapevole che la freccia dell’amore sta per colpire anche lui. Anche Sarah (Laura Linney), impiegata nell’ufficio di Harry, sogna di innamorarsi e la vigilia sembra il momento perfetto per avvicinare l’affascinante Karl (Rodrigo Santoro). La donna, tuttavia, si troverà ad un bivio: scegliere l’amore passionale o l’amore per la famiglia? Anche il fattorino Colin cerca l’amore, sebbene sia diventato lo zimbello di tutti. L’uomo, infatti, crede di essere irresistibile e, grazie alla magia del Natale, riuscirà a provare di essere un rubacuori nel paese sbagliato. Intanto, sul set di un film, John (Martin Freeman) e Judy lavorano come controfigure per le scene erotiche, ma iniziano a provare dei reali sentimenti l’uno per l’altra. Di seguito il trailer del film.

Love actually – L’amore davvero: il cast completo

Tanti gli attori celebri che prendono parte a questo film, stasera su Sky Cinema. Su tutti Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Liam Neeson, Alan Rickman e Keira Knightley. Di seguito l’elenco completo degli attori del cast e i relativi personaggi.

Hugh Grant: David, il Primo Ministro

Colin Firth: Jamie Bennett

Emma Thompson: Karen

Keira Knightley: Juliet

Bill Nighy: Billy Mack

Liam Neeson: Daniel

Laura Linney: Sarah

Alan Rickman: Harry

Lúcia Moniz: Aurelia

Rowan Atkinson: Rufus

Claudia Schiffer: Carol

Thomas Brodie-Sangster: Sam

Heike Makatsch: Mia

Martin Freeman: John

Joanna Page: Judy

Andrew Lincoln: Mark

Gregor Fisher: Joe

Martine McCutcheon: Natalie

Nina Sosanya: Annie

Kris Marshall: Colin Frissell

Rodrigo Santoro: Karl

Chiwetel Ejiofor: Peter

Abdul Salis: Tony

Billy Bob Thornton: il Presidente degli Stati Uniti

Sienna Guillory: la ragazza di Jamie

Jill Freud: Pat, la governante

Lulu Popplewell: Daisy, la figlia di Karen

Wyllie Longmore: Jeremy

Nancy Sorrel: Greta

Shannon Elizabeth: Harriet

Denise Richards: Carla

Ivana Miličević: Stacey, ragazza americana

January Jones: Jeannie, ragazza americana

Elisha Cuthbert: Carol-Ann, ragazza americana

Olivia Olson: Joanna Anderson

Streaming e tv

Dove vedere Love actually – l’amore davvero in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 15 settembre 2023 – intorno alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Sky Go.