Lory Del Santo, la tragica morte di tre figli su quattro della showgirl

Quanti figli ha Lory Del Santo, ospite ad Oggi è un altro giorno su Rai 1 con il suo fidanzato? Durante la sua vita la showgirl ha avuto quattro figli, ma tre di loro sono morti nel corso degli anni causando grandi dolori alla showgirl.

Il primo, Conor, avuto con Eric Clapton, morì nel 1991 all’età di 5 anni cadendo dal balcone del 53esimo piano del grattacielo ‘Galeria’ di New York. Il bimbo precipitò nel vuoto sotto gli occhi increduli della tata, che lo vide attraversare una porta-finestra lasciata sbadatamente aperta da un addetto alle pulizie dell’edificio. Conor si trovava lì con sua madre da qualche giorno proprio per incontrare il padre, in città per dei concerti. Una tragedia che ha sconvolto la vita di Lory e del padre del piccolo, che nel 1992 ha dedicato una canzone al piccolo scomparso, dal titolo Tears in Heaven.

Nel momento del fatto, Lory Del Santo aveva già lasciato Clapton ed era incinta di tre mesi dell’imprenditore Silvio Sardi; il 23 agosto 1991, nacque il suo secondo figlio: Devin. Dall’unione con un uomo di cui non ha mai rivelato l’identità, Lory Del Santo diventò ancora madre nel 1999 di Loren Del Santo, morto suicida negli Stati Uniti nel 2018. Loren soffriva di anedonia, presumibilmente correlata a un disturbo dissociativo di identità o a un possibile disturbo schizoide di personalità.

Negli anni novanta ha avuto inoltre una relazione sentimentale con il tennista Richard Krajicek, dal quale ha avuto un figlio nato prematuro e morto dopo due settimane di vita a causa di un’infezione. “È nato a Milano, prematuro ma perfetto, è morto in due settimane per un’infezione“, ha raccontato l’attrice al ‘Corriere della Sera’.

L’unico figlio di Lory Del Santo ancora vivo è quindi Devin. Da qualche anno Lory Del Santo è fidanzata con Marco Cuccolo. La coppia non ha avuto figli.

Chi è Lory Del Santo

Abbiamo visto i figli di Lory Del Santo, ma cosa sappiamo su di lei? La showgirl è nata il 28 settembre 1958 a Povegliano Veronese. Esordisce giovanissima, a soli sedici anni, come valletta al Festivalbar nel 1975. Nel 1980 partecipa in rappresentanza dell’Italia a Miss Universo posando come modella, senza classificarsi per le sfilate finali. L’anno successivo arriva il debutto in televisione, nel programma di Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo Tagli, ritagli e frattaglie. Nel 1982 è protagonista in W la foca di Nando Cicero e La gorilla di Romolo Guerrieri. Negli anni successivi si dedicherà invece quasi esclusivamente alla televisione, partecipando come “bigliettaia” a Drive In, a Sponsor City e Bum Bum all’italiana nei primi Anni ’80 e al Raffaella Carrà Show nel 1988. Negli Anni ’90 si ritira a vita privata.

Dopo una breve apparizione su Rai 2 a Stupido hotel nel 2003, il ritorno di Lory Del Santo in televisione coinciderà con la sua partecipazione alla terza edizione de L’Isola dei famosi. Nel 2016 Lory prende parte, insieme al suo compagno Marco Cuccolo, alla quinta edizione di Pechino Express, arrivando fino alla finale e classificandosi al terzo posto. Nel 2018 partecipa alla terza edizione del Grande Fratello VIP.

Dagli anni ottanta fino agli anni novanta Lory Del Santo è stata a lungo alla ribalta della cronaca rosa: per la prima volta quando dichiarò di essere stata ospite del ricco uomo d’affari saudita Adnan Khashoggi nel suo celebre panfilo Nabila e di aver ricevuto da lui un rubino, storia questa che venne romanzata in più versioni dalle riviste dell’epoca. Successivamente divenne amante del chitarrista Eric Clapton, sposato allora con l’ex modella Pattie Boyd; alla Del Santo Clapton dedicò la canzone Lady of Verona. Si conobbero in un locale nel 1985, durante la tournée italiana del chitarrista, che raccontò nella sua autobiografia: “Avevamo un paio di concerti a Milano e una sera a cena il mio produttore si presentò con uno schianto di donna. Era di Verona e si chiamava Lory Del Santo. Tra noi corse un’energia fortissima, di quelle che si scatenano quando si incontra una persona per la prima volta”.