L’oro di Scampia: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 8 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda L’oro di Scampia, film del 2013 diretto da Marco Pontecorvo con Beppe Fiorello, Anna Foglietta e Gianluca Di Gennaro già trasmesso dalla Rai nel 2014. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

La trama del film è liberamente ispirata al libro La mia vita sportiva scritto da Gianni Maddaloni: si tratta della storia del campione olimpico di judo a Sydney 2000, Pino Maddaloni (nel film Toni Capuano) e di suo padre Giovanni (nel film Enzo) che gestisce una struttura sportiva nel cuore di Scampia, allenando i ragazzi del quartiere. Enzo fa di tutto per poter salvare alcuni dei tanti ragazzi che finiscono in strada a delinquere. Uno di questi è Sasà che, dopo essere stato inseguito da un agente in borghese, trova in primo luogo rifugio nella palestra di Enzo e in un secondo momento decide di cambiare vita, specie quando un suo amico lo deride alle spalle davanti agli altri. Iniziando a frequentare Enzo e la sua palestra, Sasà si inserisce e stringe amicizia con Toni, dapprima suo nemico. Anche Leda viene fatta inserire nella palestra di Enzo. Quest’ultima è una ragazza sfruttata dalla zia e viene aiutata dallo stesso agente che aveva inseguito Sasà all’inizio del film. La vicenda si conclude con la morte di Sasà, che viene decisa dagli stessi ragazzi che egli frequentava all’inizio del film, come rivalsa nei confronti di Enzo e della sua palestra. Nelle scene finali del film, Toni Capuano vince la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Judo e dedica la vittoria a suo padre e al quartiere di Scampia, un quartiere dove non tutti fanno per forza le scelte sbagliate e dove lo sport può dare una seconda chance a tutti.

Chi è Gianni Maddaloni

Classe 1956, appassionato di arti marziali fin da giovanissimo, Gianni Maddaloni (Enzo Capuano nel film L’oro di Scampia) inizia ad allenarsi nella società Dai-To Club diventando presto campione regionale. Dal 1982 diventa tecnico di varie società campane, dal 1993 al 2003 Direttore Tecnico Regionale mentre dal 2005 Consigliere Sportivo della Nazionale Maggiore. Gran parte delle sue energie le spende però nello Star Judo Club Napoli, la sua palestra nel cuore di Scampia alla quale ha dovuto cambiare sede su pressioni della camorra. La sua storia è stata romanzata per esigenze di copione e dunque parte di ciò che vedremo nel film L’oro di Scampia non corrisponde a quanto realmente accaduto. Di vero c’è però il rapporto con il figlio/allievo, che nella fiction si chiama Toni e nella vita vera è l’Oro Olimpico Pino Maddaloni.

L’oro di Scampia: il cast del film

Abbiamo visto trama e storia vera de L’oro di Scampia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Gianluca Di Gennaro: Toni Capuano

Anna Foglietta: Teresa Capuano

Giuseppe Fiorello: Enzo Capuano

Gaetano Bruno: Nicola

Anna Bellezza: Leda

Ciro Petrone: Sasà

Francesco Martino: Carmine

Nello Mascia: Lupo

Anna Ammirati: Assessore Nicoletti

Salvatore Striano: Vito

Christian Parlati: Lello

Francesca Liardo: Chiara

Salvio Simeoli: Michele

Manuel Parlati: Matteo

Domenico Pinelli: Felice

Nunzia Schiano: Nonna di Leda

Annarita Campese: Judoka

Giovanni Napolitano: Allenatore Brasile

Streaming e tv

Dove vedere L’oro di Scampia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 8 maggio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.