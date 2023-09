Chi è Lorenzo Remotti, concorrente del Grande Fratello

Lorenzo Remotti è uno dei concorrenti del Grande Fratello, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Calzolaio originario di Novi Ligure, ha 37 anni ed è sposato con la moglie Mariella. Grazie alla sua simpatia e ai video ironici, ha già conquistato il pubblico. Lorenzo ha raccontato di avere mentito ad amici e parenti sul suo ingresso nella casa.

Lorenzo ha raccontato di lavorare nella bottega della moglie Mariella. “Lei è il capo, io sono il garzone”, ha scherzato, raccontando inoltre di essere rimasto uno dei pochi a fare questo tipo di lavoro. “Faccio uno dei mestieri già antichi del mondo, i primi tempi mi prendevano in giro. Sono partito dall’avere vergogna per questo grembiule al portarlo con orgoglio”.

“C’è scritto che non devi dire che partecipi, quindi è rischioso dirlo anche in famiglia”, ha raccontato ai compagni, “Allora ho trovato la scusa che mi aveva assunto un’azienda di scarpe tedesca e che sarei dovuto andare in Germania per un periodo”. Lorenzo Remotti è sposato con Mariella, proprietaria della calzoleria e madre di suo figlio Dante. “Il negozio? Ora resta chiuso. Non ho trovato nessuno che volesse imparare il mio mestiere. È un lavoro che devi fare solo se lo ami tanto”.