Chi è Lorella Boccia, la conduttrice di Made in Sud 2022: età, carriera, vita privata, marito, figlia, lavoro, biografia, Instagram

Chi è Lorella Boccia, la nuova conduttrice di Made in Sud 2022? Lo show comico torna su Rai 2 con otto puntate a partire dal 18 aprile in prima serata. Un’occasione per festeggiare i suoi primi dieci anni. Tante novità per questa edizione, a cominciare dalla coppia di conduttori, formata da Lorella Boccia e Clementino. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli ritroveremo alcuni dei comici più amati e storici, ma anche nuovi volti pronti a farci sorridere.

Lorella Boccia è dunque stata scelta come conduttrice di questa edizione, prendendo così il posto di Fatima Trotta. Classe 1991, ha 30 anni. Nata a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, la sua carriera nasce come ballerina. La danza infatti è stata la sua prima grande passione. Ha frequentato sin da bambina scuole di danza classica e moderna, conseguendo il diploma presso la scuola Harmony di Arnaldo Angelini.

Nonostante la giovane età, la conduttrice di Made in Sud 2022 ha già maturato molte esperienze. È stata ballerina al Teatro di San Carlo di Napoli, negli spettacoli Il Guarracino e La Bella Addormentata. Nel 2009 viene scelta nel cast dell’Aida di Franco Zeffirelli. Nel 2011 è ballerina del programma Rai in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Lorella Boccia si fa conoscere dal grande pubblico quando ha preso parte alla dodicesima edizione di Amici, tra gli allievi del talent di Maria De Filippi.

Nel 2013, dopo aver partecipato al film Third Person, diviene la prima ballerina italiana ad essere inserita nel cast del film hollywoodiano Step Up: All In, distribuito nell’anno successivo. Nel 2014 Lorella Boccia affianca Paolo Ruffini e Olga Kent alla conduzione del programma comico di Italia 1 Colorado e va in tournée con Evolushow di Enrico Brignano. Nell’autunno dello stesso anno è presente nel corpo di ballo di Sogno e son desto, condotto da Massimo Ranieri.

Dal 2016 entra a far parte del cast dei professionisti di Amici di Maria De Filippi. Dal 2018 al 2019 conduce insieme a Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta il day-time di Amici di Maria De Filippi su Real Time. Lo scorso anno ha condotto il programma Venus Club su Italia 1, affiancata da Iva Zanicchi e Mara Maionchi. Ora per Lorella Boccia la grande occasione di farsi conoscere al pubblico di Made in Sud 2022, divenendone conduttrice insieme a Clementino.

Vita privata

Abbiamo visto l’età e la carriera di Lorella Boccia, ma qual è la sua vita privata? La conduttrice di Made in Sud è sposata con Niccolò Presta, figlio dell’agente dei vip Lucio. I due si sono sposati il 1 giugno 2019. Il 20 ottobre 2021 è nata la loro prima figlia, Luce Althea. In passato è stata legata sentimentalmente al coreografo Bruno Centola. Molto attiva sui social, la ballerina è seguita su Instagram da oltre 800mila persone.