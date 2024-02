Loredana Bertè, chi sono gli ex mariti: la vita privata della cantante in gara a Sanremo 2024, fidanzati, Panatta, Borg

Loredana Bertè è una delle cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024. La rocker è data tra le possibili vincitrici di questa 74esima edizione, con il brano Pazza, un vero inno autobiografico. Ma qual è la vita privata di Loredana Bertè? La cantante ha avuto sicuramente una vita molti intensa e ha conosciuto molti uomini. Chi sono stati i suoi mariti?

Tra i suoi tanti amori c’è stato il grande tennista Adriano Panatta. La cantante si innamorò poi di Red Canzian, celebre cantante dei Pooh; poi ebbe una storia con Mario Lavezzi. Fu una storia di grande passione, ma rimase tra loro solo un rapporto puramente lavorativo. Tante relazioni celebri dunque per Loredana Bertè, che però ha an che sofferto molto per amore.

Loredana Bertè ritrovò la serenità con Roberto Berger, erede dell’imprenditore miliardario del caffè Hag. Neon è chiaro come sia realmente cominciata la loro relazione, fatto sta che nel 1983 i due convolarono improvvisamente a nozze sulle Isole Vergini. Dopo quattro anni di amore intenso però si lasciarono. Per tutti l’ex più celebre di Loredana Bertè fu sicuramente il grande tennista Bjon Borg. Risse, violenze, droga: quella con il campione svedese non fu una storia facile.

I due si sposarono nel 1989. Un vero e proprio scandalo sfociato in un periodo di stress e depressione che portarono il tennista a un tentato suicidio pochi giorni prima del matrimonio; Loredana Bertè tuttavia riuscì a salvargli la vita. I due si lasciarono nel 1992. Quando nel 2002 lo sportivo decise di risposarsi con Patricia Ostfeldt, da cui ha avuto il secondo figlio Leo, Loredana Bertè lo denunciò per bigamia, in quanto all’epoca il matrimonio con la cantante risultava ancora valido.

“Non sono stata una moglie felice. L’ultimo marito, Borg, l’ho lasciato prendendolo a mazzate da baseball, perché mentre eravamo in hotel insieme ha ‘ordinato’ al telefono due prostitute, come se stesso ordinando un club sandwich”, ha raccontato Loredana Bertè. “La mia fesseria più grande? Lasciare la mia carriera per seguire Björn in Svezia. Credevo di farmi una famiglia ma non è andata così”. E aggiunse: “Anche oggi, se ci ripenso, non lo so se è stato amore vero, sono stata trascinata dall’idea che potesse essere per sempre, e io non avevo mai avuto niente per sempre. Dovevo lasciarlo prima!”.

Uno dei motivi principali che portarono alla rottura dei due fu il carattere possessivo del tennista; anche le interferenze della sua famiglia che non vedeva di buon occhio la cantante e i continui tradimenti di Bjorn furono uno dei motivi principali.