L’ora legale: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, venerdì 3 novembre 2023, alle ore 21,25 su Canale 5 va in onda L’ora legale, film del 2017 scritto, diretto e interpretato dal duo comico Ficarra e Picone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In un paese immaginario della Sicilia, Pietrammare, tutti i residenti sono in fermento per le elezioni del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale. Fino a quel momento il paese aveva vissuto per molto tempo sotto la guida di politici corrotti e opportunisti ma il nuovo sindaco Natoli, appena eletto, è deciso a cambiare nettamente le cattive abitudini, regolarizzando tutto ciò che è contro la legge. I suoi propositi spaziano dal rispetto della selezione e del conferimento corretto dei rifiuti alla battaglia contro l’abusivismo edilizio fino al progetto di realizzazione di una pista ciclabile. La nuova ventata politica con questi radicali cambiamenti è vista come una minaccia dai residenti e da coloro che fino allora avevano fatto uso di favoritismi illegali, infatti l’ondata di legalità stravolge completamente le loro solite abitudini e in molti fanno fatica ad abituarsi a vivere in maniera “pulita”; tra questi vi sono anche i due protagonisti Salvatore e Valentino (cognati del neoeletto), proprietari di un chiosco. Salvatore, credendo di trovarsi nuovamente una persona facilmente corruttibile come il suo predecessore (anche e soprattutto per il legame di parentela), commette l’errore di esporsi in maniera sconsiderata al nuovo sindaco raccomandandosi per un favore (un gazebo da costruire per l’attività che gli viene rifiutato). Anche Valentino, inizialmente ligio alle regole, si schiererà contro il cognato dopo che sua moglie perde il lavoro per la decisione di chiudere una fabbrica inquinante e lo stesso chiosco viene chiuso perché non in regola. Pressati dalla cittadinanza capeggiata dal parroco Don Raffaele (che rifiuta di pagare le tasse per il suo bed and breakfast), i due, dopo averle provate tutte, decidono di costruire una terrazza abusiva nella casa estiva del loro cognato e causare uno scandalo, con l’appoggio di carabinieri e giornalisti, che lo costringa a dimettersi.

L’ora legale: il cast

Abbiamo visto la trama de L’ora legale, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Salvatore Ficarra: Salvo

Valentino Picone: Valentino

Vincenzo Amato: Pierpaolo Natoli

Tony Sperandeo: Gaetano Patanè

Leo Gullotta: Don Raffaele

Sergio Friscia: vigile Gianni

Antonio Catania: vigile Michele

Gaetano Bruno: carabiniere

Eleonora De Luca: Betty Natoli

Ersilia Lombardo: Francesca Natoli

Alessia D’Anna: Maria

Francesco Benigno: Vittorio

Antonio Pandolfo: fruttivendolo

Marcello Mordino: uomo con il cane

Alessandro Roja: politico romano

Vincenzo Ferrera: operaio

Alessandro Aiello: Pinuccio

Paride Benassai: Marcello

Mary Cipolla: signora Giovanna

Angelo Tosto: cittadino onesto

Streaming e tv

Dove vedere L’ora legale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 3 novembre 2023 – alle ore 21,25 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.