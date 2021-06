Looper – In fuga dal passato: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Looper – In fuga dal passato è il film in onda questa sera, mercoledì 9 giugno 2021, su Sky Cinema Uno. Si tratta di una pellicola del 2012 diretta da Rian Johnson, con protagonisti Joseph Gordon-Levitt e Bruce Willis che interpretano lo stesso personaggio rispettivamente da giovane e trent’anni dopo. Vediamo insieme la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Looper – In fuga dal passato.

Trama

Il film diretto da Rian Johnson è ambientato in un futuro ipotetico dove tornare nel proprio passato è possibile, ma al tempo stesso illegale. Protagonista della storia è Joe (Joseph Gordon-Levitt) un killer professionista che lavora per la criminalità organizzata uccidendo su commissione. Infatti quando la malavita vuole eliminare qualcuno, usa i viaggi temporali per uccidere la gente, spedisce le vittime nel passato dove ad attenderle ci saranno dei sicari come Joe, che in gergo vengono chiamati “looper”, che uccideranno i loro bersagli, liberandosi poi dei corpi. Le vittime appaiono dal nulla completamente legate e i looper non devono fare altro che sparargli da una distanza di tre metri. La loro arma preferita è il Blunderbuss, una pistola non di massima precisione perché non colpisce da troppo lontano, ma di certo non manca un bersaglio vicino. Il killer Joe grazie a quest’attività sta diventando sempre più ricco e può permettersi di fare la bella vita. Ma un giorno dal futuro decidono di chiudere il cerchio, Joe viene contattato per portare a termine un nuovo omicidio. Joe scoprirà che il bersaglio che si troverà di fronte sarà proprio se stesso, ma invecchiato, dovrà infatti eliminare il se stesso del futuro (Bruce Willis).

Looper – In fuga dal passato: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Looper, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Joseph Gordon-Levitt e Bruce Willis che interpretano lo stesso personaggio rispettivamente da giovane e trent’anni dopo. Vediamo insieme tutti gli attori nel cast e i relativi personaggi interpretati.

Joseph Gordon-Levitt: Joe giovane

Bruce Willis: Joe adulto

Emily Blunt: Sara

Paul Dano: Seth

Noah Segan: Kid Blue

Piper Perabo: Suzie

Jeff Daniels: Abe

Pierce Gagnon: Cid Harrington

Summer Qing: moglie di Joe vecchio

Tracie Thoms: Beatrix

Frank Brennan: Seth vecchio

Garret Dillahunt: Jesse

Nick Gomez: Dale

Marcus Hester: Zach

Trailer

Vediamo il trailer ufficiale del film Looper – In fuga dal passato, stasera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Looper – In fuga dal passato in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 9 giugno 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.