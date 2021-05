Lontano lontano: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 14 maggio 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lontano lontano, film del 2019 diretto da Gianni Di Gregorio. Il regista, che è anche autore del soggetto e coautore della sceneggiatura, ne è anche uno dei principali interpreti, insieme ad Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli, Roberto Herlitzka e Daphne Scoccia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Giorgetto fatica a tirare avanti a Roma con la sua misera pensione di anzianità e, così, un giorno ha un’idea che condivide con il Professore, come lui anziano e pensionato, annoiato e insoddisfatto degli stenti cui è costretto quotidianamente. Giorgetto vorrebbe considerare l’idea di trasferirsi all’estero, in un paese in cui il costo della vita sia meno elevato. Per questo si rivolge ad un terzo uomo, che non conosce, ma che avrebbe un fratello che ha già fatto questa scelta di vita. Ma in realtà il fratello di Attilio vive a Terracina, però l’idea lo stuzzica e allora decide di consultare un esperto suo conoscente per avere le giuste indicazioni. Forti delle dritte dell’erudito consultato, i tre si convincono al grande passo e, vagliate le varie opzioni, decidono che la loro meta saranno le isole Azzorre.

Lontano lontano: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Lontano lontano, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ennio Fantastichini: Attilio

Giorgio Colangeli: Giorgetto

Gianni Di Gregorio: Il Professore

Roberto Herlitzka: Federmann

Daphne Scoccia: Fiorella

Salih Saadin Khalid: Abu

Francesca Ventura: Carolina

Silvia Gallerano: funzionaria della banca

Iris Peynado: Marisa

Galatea Ranzi: signora del bar

Streaming e tv

Dove vedere Lontano lontano in diretta tv e live streaming? Il film va in onda oggi – venerdì 14 maggio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 o 503 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.