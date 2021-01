Lol – Pazza del mio migliore amico: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 27 gennaio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Lol – Pazza del mio migliore amico, film del 2012 diretto da Lisa Azuelos con Miley Cyrus e Demi Moore. È il remake del film LOL – Il tempo dell’amore, uscito nelle sale cinematografiche nel 17 agosto 2012 e diretto sempre da Lisa Azuelos. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Ormai diciassettenne, all’inizio dell’anno scolastico, Lola viene lasciata dal suo ragazzo, che la offende e la insulta continuamente in modo pesante e le rende la vita un inferno. La consola il suo migliore amico Kyle, che ha con la ragazza un legame di amicizia molto forte. Ma di lui si è invaghita Ashley. Emily, la migliore amica di Lola, copula nel bagno dei maschi con un ragazzo e, avendo la stessa borsa di Ashley, Lola la scambia per lei e per colpa del malinteso lei e Kyle litigano, visto che Lola si era innamorata di lui nel frattempo. Intanto il padre di Kyle punisce il figlio rompendogli la chitarra e sequestrandogli computer e cellulare.

Lol – Pazza del mio migliore amico: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Lol – Pazza del mio migliore amico, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Miley Cyrus: Lola “LoL”

Demi Moore: Anne, madre di Lola

Ashley Hinshaw: Emily

Douglas Booth: Kyle

Jay Hernandez: James

Ashley Greene: Ashley

Adam Gary Sevani: Wen

George Finn: Chad

Lina Esco: Janice

Tanz Watson: Lloyd

Jean-Luc Bilodeau: Jeremy

Austin Nichols: Mr. Ross

Marlo Thomas: Nonna di Lola

Dennis North: Padre di Kyle

Nora Dunn: Madre di Emily

Thomas Jane: Allen, padre di Lola

Loretta Higgins: Madre di Kyle

Trevor Fahnstrom: Ethan

Emma Nolan: Emma

Brady Tutton: Jackson

Fisher Stevens: Roman

Michelle Burke Thomas: Lauren

Gina Gershon: Kathy

Streaming e tv

Dove vedere Lol – Pazza del mio migliore amico in diretta tv e live streaming? Il film va in onda alle ore 21,15 di oggi – 27 gennaio 2021 – su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo.

