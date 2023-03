Lol 3 – Chi ride è fuori streaming e diretta tv: dove vedere il programma

Da giovedì 9 marzo 2023 su Amazon Prime Video sarà possibile vedere Lol 3 – Chi ride è fuori, la terza edizione dello show comico condotto fa Fedez con Frank Matano. Al cast sarà chiesto di dare il meglio di sé per confermare la forza di un programma che ha riportato in auge la comicità tv, con un meccanismo fresco e veloce, tanto da farci domandare non tanto chi vincerà ma chi farà le battute migliori. Dove vedere Lol 3 – Chi ride è fuori in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Diretta tv e live streaming

Come detto, lo show va in onda sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video a partire da giovedì 9 marzo (prime 4 puntate). Per accedervi bisogna sottoscrivere o aver già sottoscritto un abbonamento alla piattaforma. Prezzo? Dopo i primi 30 giorni gratuiti, Amazon Prime si rinnova automaticamente a 49,99€/anno. E’ possibile cancellare l’iscrizione in qualsiasi momento. Dopo i primi 30 giorni gratis, l’iscrizione ad Amazon Prime prosegue automaticamente a 49,99€/anno.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Lol 3 – Chi ride è fuori, ma quante puntate sono previste su Amazon Prime Video? In tutto sono previste 6 puntate: le prime quattro saranno rilasciate (e quindi visibili) a partire da giovedì 9 marzo 2022; le ultime due invece da giovedì 16 marzo 2022. La piattaforma permette ai suoi abbonati, come noto, di poter vedere le varie puntate “liberate” in qualsiasi momento e quante volte uno vuole. Ma dalle date di emissione delle puntate non si scappa.