Logan – The Wolverine: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 18 aprile 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Logan – The Wolverine, film del 2017 diretto da James Mangold. Scritto da Scott Frank, Mangold e Michael Green, da una storia di Mangold, il film è interpretato da Hugh Jackman, Patrick Stewart, Richard E. Grant, Boyd Holbrook, Stephen Merchant e Dafne Keen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nell’anno 2029 i mutanti sono sull’orlo dell’estinzione poiché da 25 anni non nasce nessun bambino mutante e la metà di essi è stata sterminata da un gruppo criminale anti-mutante noto come Reavers. Logan, che è notevolmente invecchiato da quando il suo fattore rigenerante si è indebolito per via dell’avvelenamento da adamantio, trascorre le sue giornate lavorando come autista in Texas, risparmiando denaro per comprare uno yacht e per acquistare medicine sottobanco. Lui e il mutante reietto Calibano vivono in una fonderia abbandonata oltre il confine con il Messico, dove si prendono cura di un ormai novantenne Charles Xavier, che un anno prima ha inavvertitamente ucciso molti dei suoi X-Men con un attacco psichico causato da una crisi indotta da una malattia neurologica degenerativa. Logan viene avvicinato da Gabriela, un’infermiera della Transigen, una potente compagnia bio-tecnologica controllata dalla Essex Corp, che gli chiede di accompagnare lei e una ragazzina di 11 anni, Laura Kinney, in un luogo chiamato “Eden” nel Dakota del Nord…

Logan – The Wolverine: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Logan – The Wolverine, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Hugh Jackman: James “Logan” Howlett / Wolverine; X-24

Patrick Stewart: Charles Xavier / Professor X

Dafne Keen: Laura Kinney / X-23

Stephen Merchant: Calibano

Richard E. Grant: Dr. Zander Rice

Boyd Holbrook: Donald Pierce

Elizabeth Rodriguez: Gabriela

Eriq La Salle: Will Munson

Elise Neal: Kathryn Munson

Streaming e tv

Dove vedere Logan – The Wolverine nascosta in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 18 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 18 aprile 2021 La compagnia del Cigno 2: cosa è successo nella prima puntata, il riassunto Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 18 aprile