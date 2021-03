Perché Lodovica Comello non conduce la finale di Italia’s Got Talent 2021: positiva al Covid

Molti fan, guardando la diretta della finale di Italia’s Got Talent 2021 in onda questa sera – mercoledì 21 marzo – dalle 21.30 su Tv8 e Sky Uno, si stanno chiedendo perché Lodovica Comello è assente e non conduce la puntata. Ve lo diciamo subito. La giovane presentatrice è risultata positiva al Covid, per questo non può condurre la finale di Italia’s Got Talent 2021. Al suo posto è stato chiamato Enrico Papi, già giudice nell’ultima puntata di audizioni.

Lodovica Comello – in un video postato sui suoi social – si è detta fortunata per essersela cavata solo con febbre e raffreddore, e si dice dispiaciuta perché ”mai come quest’anno speravo di calcare il palco della finale di Italia’s Got Talent, ma lascio lo show in ottime mani, lo guarderò dal divano, ma quest’anno senza pancia. Sono convinta che ci riabbracceremo tutti più forti e vaccinati”. E ha spiegato: “Ho aspettato a comunicarlo perché fino all’ultimo c’era la speranza che la situazione cambiasse, ma invece no, per la serie mai una gioia e la vita mi sorride, giorni fa sono risultata positiva al Covid e domani alla finale di Italia’s Got Talent, di nuovo, per il secondo anno consecutivo non ci sarò”.

Al tavolo della giuria, invece, ritroviamo come sempre la super giuria formata da Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini, pronti a esprimere i loro giudizi. Ma, come in ogni finale di Italia’s Got Talent, il vero protagonista sarà il pubblico a casa, che dopo aver già scelto il dodicesimo finalista, decreterà, attraverso il televoto, il vincitore assoluto di Italia’s Got Talent 2021. Il pubblico a casa potrà esprimere il suo voto attraverso l’app di IGT, un SMS al numero 4770470, il tasto verde del telecomando, un messaggio diretto agli account Twitter @IGT_official e @TV8it, oppure votando sul sito Italiasgottalent.it.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Lodovica Comello non conduce, ma dove vedere la finale di Italia’s Got Talent 2021 in diretta tv e live streaming? L’ultima puntata del programma, come detto, va in onda oggi – 24 marzo 2021 – alle ore 21,30 su Sky Uno (canale 108 e digitale terrestre al canale 455) e Tv8. Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW TV.

Potrebbero interessarti Il Maurizio Costanzo Show torna con la 39esima edizione: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata Rocco Schiavone 5 si farà? Le anticipazioni sulla quinta stagione Barry Seal – Una storia americana, la storia vera che ha ispirato il film: ecco chi era