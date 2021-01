Lockout: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 21 gennaio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Lockout, film del 2012 diretto da James Mather e Stephen St. Leger su un soggetto di Luc Besson. Il film vede protagonisti Guy Pearce, Maggie Grace, Vincent Regan, Joseph Gilgun, Lennie James e Peter Stormare. La maggior parte del film è stato girato a Belgrado in Serbia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 2079, a Snow, un ex-agente Cia condannato per un crimine che non ha mai commesso, viene offerta la libertà in cambio del recupero di Emilie, la figlia del Presidente USA, dalla prigione orbitale MS One, che è stata assaltata dai suoi detenuti. Il recupero sarà ostacolato da Alex e dallo psicopatico Hydell.

Lockout: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Lockout, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Guy Pearce: Marion Snow

Maggie Grace: Emilie Warnock

Lennie James: Harry Shaw

Peter Stormare: Scott Langral

Vincent Regan: Alex

Joseph Gilgun: Hydell

Peter Hudson:Presidente Warnock

Jacky Ido: Hock

Nick Hardin: negoziatore ostaggi

Tim Plester: John James Mace

Mark Tankersley: Barnes

Miodrag Stevanovic: Frank Armstrong

Streaming e tv

Dove vedere Lockout in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 21 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo.

