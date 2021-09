Locked Down: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 26 settembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Locked Down, film del 2021 diretto da Doug Liman con Anne Hathaway, Chiwetel Ejiofor, Ben Kingsley, Ben Stiller, Lucy Boynton e Jazmyn Simon. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Paxton e Linda sono una coppia di Londra in crisi da tempo, costretti a condividere gli spazi della loro abitazione durante il lockdown per la pandemia da COVID-19. A causa di un arresto anni prima, Paxton lavoro come autista ed è convinto che la sua vita sia per sempre rovinata; Linda, invece, intraprendente e in carriera, è la responsabile per l’Inghilterra di una grande marca di moda, ma non sopporta l’idea di licenziare i colleghi per via della contrazione degli affari. Insoddisfatti della loro vita e del loro lavoro, stremati dall’isolamento e dal rapporto logoro, troveranno il modo di riavvicinarsi quando scopriranno la possibilità di rubare un diamante preziosissimo e farla franca.

Locked Down: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Locked Down, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Anne Hathaway: Linda

Chiwetel Ejiofor: Paxton

Stephen Merchant: Michael Morgan

Mindy Kaling: Kate

Ben Kingsley: Malcolm

Lucy Boynton: Charlotte

Dulé Hill: David

Jazmyn Simon: Maria

Ben Stiller: Guy

Mark Gatiss:Donald

Streaming e tv

Dove vedere Locked Down in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 26 settembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.