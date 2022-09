Lockdown all’italiana: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 20 settembre 2022, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Lockdown all’italiana, film del 2020 scritto, prodotto e diretto da Enrico Vanzina. Il film rappresenta l’esordio alla regia di Vanzina in seguito alla morte del fratello Carlo, col quale aveva stretto un sodalizio artistico (il primo da sceneggiatore, il secondo da regista e co-sceneggiatore) conclusosi col precedente Caccia al tesoro. È il primo film italiano di finzione girato dopo la fine del lockdown imposto per contrastare la diffusione del COVID-19 ad uscire al cinema. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mariella scopre che il marito Giovanni, ricco avvocato, l’ha tradita con una ragazza della periferia di Roma, Tamara, molto più giovane ed attraente. Allo stesso tempo anche Walter, il compagno di Tamara, scopre che la sua ragazza l’ha tradito; di conseguenza le due coppie decidono di separarsi. Proprio mentre Giovanni e Tamara stanno per andarsene dalle rispettive abitazioni, il governo italiano proclama sull’intero territorio nazionale la quarantena forzata per arginare la pandemia di COVID-19, da poco scoppiata in Italia. Le due coppie, quindi, dovranno imparare a convivere e a sopportarsi, tra tradimenti e bugie.

Lockdown all’italiana: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Lockdown all’italiana, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ezio Greggio: Giovanni

Ricky Memphis: Walter

Paola Minaccioni: Mariella

Martina Stella: Tamara

Giuseppe Casteltrione: Gaetano

Romina Pierdomenico: Bianca

Biagio Izzo: Lepore

Maurizio Mattioli: Marione

Fabrizio Bracconeri: Loris

Gaia Insenga: Veronica

Riccardo Rossi: Paolo Persichetti

Maria Luisa Jacobelli : Monica

Harmail Kumar: Happy

Streaming e tv

Dove vedere Lockdown all’italiana in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 20 settembre 2022 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.