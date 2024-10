Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 7 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Lo stile del programma è firmato da Massimo Giletti. I fatti, le questioni e le storie che sono al centro del dibattito pubblico verranno sempre affrontati con ospiti, linguaggi e temperature diverse, mettendo sempre in contatto l’alto e il basso, la destra e la sinistra, il centro e la periferia del mondo. Tra “le cose” del programma i “faccia a faccia” del giornalista con i nomi più prestigiosi della scena politica e della società italiana: domande dirette, per informare e capire. Non solo “faccia a faccia” ma anche “confronti”. Alcuni protagonisti della nostra contemporaneità saranno chiamati a “sfidarsi” sui temi più urgenti dell’attualità, partendo ciascuno dal proprio punto di vista daranno vita ad un vero e proprio “duello” tra idee diverse e contrapposte visioni del mondo.

In questa puntata sarà ricordato l’attacco dei miliziani di Hamas il 7 ottobre del 2023 con testimonianze inedite e con le note di un’orchestra speciale, quella di Michael Barenboim che ha riunito un ensemble di musicisti palestinesi: perché l’universalità della musica dimostra che la pace è sempre possibile, come sostiene Massimo Cacciari, ospite del programma.

Matteo Salvini, poi, all’indomani del raduno di Pontida si confronterà in un’intervista “one to one” con Giletti, mentre Mario Tozzi commenterà il reportage realizzato in Sicilia tra dissalatori abbandonati, per cui si continuano a sostenere costi altissimi, e la disperazione dei cittadini di Enna – collegati in diretta – che reclamano l’acqua che ormai da mesi arriva solamente una volta a settimana.

Si tornerà a parlare anche del mondo Ultras con servizi esclusivi: in studio Federico Ruffo che più di una volta si è occupato di “curve criminali” e Klaus Davi che da tempo indaga sui legami tra ‘Ndrangheta criminalità e curve.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 7 ottobre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.