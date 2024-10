Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 21 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Lo stile del programma è firmato da Massimo Giletti. I fatti, le questioni e le storie che sono al centro del dibattito pubblico verranno sempre affrontati con ospiti, linguaggi e temperature diverse, mettendo sempre in contatto l’alto e il basso, la destra e la sinistra, il centro e la periferia del mondo. Tra “le cose” del programma i “faccia a faccia” del giornalista con i nomi più prestigiosi della scena politica e della società italiana: domande dirette, per informare e capire. Non solo “faccia a faccia” ma anche “confronti”. Alcuni protagonisti della nostra contemporaneità saranno chiamati a “sfidarsi” sui temi più urgenti dell’attualità, partendo ciascuno dal proprio punto di vista daranno vita ad un vero e proprio “duello” tra idee diverse e contrapposte visioni del mondo.

In questa puntata saranno ospiti Antonio Ingroia, Sandra Amurri, Roberto Scarpinato, Federico Ruffo e Marco Tardelli. Si tornerà a Palermo, per parlare di quello che una volta veniva chiamato “il palazzo dei veleni”, cioè il Palazzo di Giustizia. Lo stesso in cui lavorarono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e tutto il pool antimafia. Si proverà a rispondere ad alcune domande.

Tra i temi della puntata anche l’indagine che ha azzerato i direttivi delle curve dell’Inter e del Milan con 19 arresti. Che rapporti ci sono tra la curva rossonera e la ‘ndrangheta? Lo racconterà in una intervista esclusiva Enzo Anghinelli, ex narcotrafficante e ultras del Milan che nel 2019 ha rischiato di essere ucciso in un agguato organizzato.

Infine, Roberto Scarpinato, ex magistrato, attualmente senatore e membro della commissione parlamentare antimafia, sarà ospite di Massimo Giletti per rispondere all’accusa di aver aiutato illecitamente l’ex magistrato Gioacchino Natoli, adesso indagato dalla procura di Caltanissetta per favoreggiamento alla mafia.

