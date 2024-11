Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 18 novembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Lo stile del programma è firmato da Massimo Giletti. I fatti, le questioni e le storie che sono al centro del dibattito pubblico verranno sempre affrontati con ospiti, linguaggi e temperature diverse, mettendo sempre in contatto l’alto e il basso, la destra e la sinistra, il centro e la periferia del mondo. Tra “le cose” del programma i “faccia a faccia” del giornalista con i nomi più prestigiosi della scena politica e della società italiana: domande dirette, per informare e capire. Non solo “faccia a faccia” ma anche “confronti”. Alcuni protagonisti della nostra contemporaneità saranno chiamati a “sfidarsi” sui temi più urgenti dell’attualità, partendo ciascuno dal proprio punto di vista daranno vita ad un vero e proprio “duello” tra idee diverse e contrapposte visioni del mondo.

La puntata di oggi vedrà ospite in studio il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, per commentare il voto in Umbria e rispondere alle polemiche che lo riguardano. Con lui si confrontano il direttore del Fattoquotidiano.it, Peter Gomez; l’editorialista de La Stampa, Flavia Perina, e l’esponente del Partito Democratico, Jasmine Cristallo.

Spazio anche alle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Umbria, all’attualità politica e agli scontri in piazza di questo “autunno caldo” con un confronto tra l’europarlamentare del Partito Democratico Dario Nardella, il giornalista Mauro Mazza e lo storico Giordano Bruno Guerri.

Continua l’inchiesta firmata da Alessio Lasta sui patronati all’estero. Dopo aver scoperto come spesso, dietro questi enti, ci sia un sistema di pratiche irregolari per fare business con i soldi pubblici, ci si sposta a Zurigo, dove decine di pensionati sono stati truffati da un ex dirigente dell’Inca Cgil.

Si torna a parlare anche dell’inchiesta sulle curve di Inter e Milan dopo il pentimento del capo ultras, Andrea Beretta, che ha deciso di collaborare con i magistrati. Viene mostrato un documento esclusivo che riguarda un locale di Milano dove è successo qualcosa di molto grave legato proprio al mondo degli ultras.

Torna Thomas Mackinson, giornalista de Il Fatto Quotidiano, con il quale si continua a seguire la vicenda di Vittorio Sgarbi che, nonostante le diverse indagini a suo carico per riciclaggio o esportazione illecita di opere d’arte, continua a ricevere premi e a tenere lectio magistralis in giro per l’Italia.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 18 novembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.