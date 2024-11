Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 11 novembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Lo stile del programma è firmato da Massimo Giletti. I fatti, le questioni e le storie che sono al centro del dibattito pubblico verranno sempre affrontati con ospiti, linguaggi e temperature diverse, mettendo sempre in contatto l’alto e il basso, la destra e la sinistra, il centro e la periferia del mondo. Tra “le cose” del programma i “faccia a faccia” del giornalista con i nomi più prestigiosi della scena politica e della società italiana: domande dirette, per informare e capire. Non solo “faccia a faccia” ma anche “confronti”. Alcuni protagonisti della nostra contemporaneità saranno chiamati a “sfidarsi” sui temi più urgenti dell’attualità, partendo ciascuno dal proprio punto di vista daranno vita ad un vero e proprio “duello” tra idee diverse e contrapposte visioni del mondo.

La puntata di oggi si apre con un’inchiesta di Alessio Lasta che ha al centro i patronati con sede all’estero, in particolare quello della Cgil a New York. Interviste e documenti esclusivi dimostrerebbero come dietro questi enti privati, finanziati con soldi pubblici, spesso ci sia un vero e proprio sistema fatto di pratiche irregolari o fittizie per far cassa.

Il programma tornerà a occuparsi di Vittorio Sgarbi e delle storie misteriose dei suoi quadri. Questa volta si racconterà quella del “Concerto con bevitore” attribuito al pittore Valentin de Boulogne; un dipinto di grande valore che l’ex sottosegretario alla cultura avrebbe comprato a soli 10mila euro per poi esportarlo senza autorizzazione e provare a venderlo.

A distanza di mesi si torna poi a parlare della pugile algerina, oro olimpico alle Olimpiadi di Parigi, Imane Khelif. Pochi giorni fa sono stati pubblicati in Francia stralci di certificati medici che vorrebbero inchiodarla a una presunta identità maschile. Se ne parlerà insieme a Vladimir Luxuria e al giornalista Mauro Mazza. Ma soprattutto con lei, Imane, che sarà eccezionalmente ospite del programma per raccontare la sua storia di boxeuse e di donna che non ha mai rinunciato alla sua femminilità.

Spazio anche all’attualità con il presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini e il direttore editoriale del Secolo d’Italia Italo Bocchino che si confronteranno sui principali temi dell’attualità. Focus sugli scontri di sabato a Bologna tra antagonisti e forze dell’ordine in occasione del corteo di Casa Pound e sull’aggressione ai tifosi israeliani avvenuta giovedì notte ad Amsterdam da parte di olandesi filopalestinesi.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 11 novembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.