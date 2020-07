Lo specchio della vendetta, il film: trama, cast, streaming

La Rai ormai sta puntando a tanti film in prima tv durante quest’estate e sabato 4 luglio 2020 arriva in prima serata un altro nuovo thriller che s’intitola Lo specchio della vendetta, un film del 2018 diretto da Robert Malenfant. Distribuito da Lifetime Movie Network, il film vede come protagoniste Kelly Packard e Jennifer Taylor. Ma di cosa parla? Qual è la trama? Vediamo insieme qualche dettaglio in più.

Lo specchio della vendetta, la trama

La famiglia Styles è composta dal capo famiglia Brian, la moglie Lisa e la figlia April. I tre tornano a casa dopo una lunga vacanza e scoprono che una banda di criminali ha invaso la loro abitazione. I criminali però sono a loro volta una famiglia: vediamo i genitori Mike e Carol e la figlia Marcia. Brian e April vengono presi in ostaggio, mentre a Lisa viene dato il compito di prelevare denaro da un fondo commerciale dove sono riposti i soldi dei suoi clienti. Ma, quando la famiglia Styles riesce a liberarsi dalla prigionia, chiedono immediatamente aiuto alla polizia e hanno intenzione di denunciare l’accaduto. Purtroppo nessuno degli agenti crede alla loro versione, anzi, accusano Lisa di frode verso i suoi clienti. A quel punto, la famiglia capisce che hanno davanti un doppio nemico e che dovranno farsi giustizia da soli.

Lo specchio della vendetta, il cast

A interpretare la famiglia Styles sono Kelly Packard, che interpreta la coraggiosa Lisa, mentre Brian il marito è interpretato da Madison Dirks, la figlia April è interpretata da Elise Luthman. La famiglia di criminali invece è composta da Carol, interpretata da Jennifer Taylor, Mike interpretato da Todd Cahoon e dalla figlia Marcia, interpretata da Megna Littler. Nel cast poi vediamo anche Butch Klein che interpreta Peter, Terrence Flack che interpreta il signor Buckley, Brian Johnson che interpreta il Detective Flynn e Kristin Carey invece interpreta il Detective Carboni.

Lo specchio della vendetta, dove vedere il film: tv e streaming

Dove vedere il film Lo specchio della vendetta? La pellicola va in onda in prima visione sabato 4 luglio 2020 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming

