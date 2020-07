Lo Show dei Record, le anticipazioni di venerdì 31 luglio su Canale 5

Torna su Canale 5 l’appuntamento con Lo show dei record, il programma condotto da Gerry Scotti riproposto dal canale principale di Mediaset il cui scopo principale è trovare i record più stravaganti e spettacolari della tv. La trasmissione è stata lanciata nel 2006 ed è stata dedicata ai primatisti più famosi e particolari di tutto il mondo. Quest’anno, alla guida vediamo – seppur in replica – sia Gerry Scotti che suo figlio Edoardo, mentre la direzione artistica è affidata a Roberto Cenci.

Nell’arena de Lo Show dei Record è stato scritto anche Zydrunas e Thor, personaggi degni, grazie alle loro eccezionali doti fisiche, di essere protagonisti di un poema epico. Tra i record più folli della puntata in onda stasera, 31 luglio, vedremo Adriana Macias, nata senza gli arti superiori ma con una grande tempra e che nell’arco di un minuto dovrà accendere con la sola forza dei piedi più di 6 candeline. E ancora sarà la volta di Lisa Dennis, la quale in un minuto dovrà spaccare il maggior numero possibile di tegole. E ancora vedremo Asha Rani che, con la sua lunga e folta chioma, dovrà trascinare un veicolo di oltre 12mila chili. Appuntamento dunque questa sera, 31 luglio 2020, in prima serata su Canale 5 con la replica de Lo Show dei Record.

