Lo Show dei Record 2024: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Lo Show dei Record 2024, il programma di Gerry Scotti in onda su Canale 5? Saranno in tutto 12, per quella che sarà l’edizione più lunga di sempre. Appuntamento ogni domenica a partire dal 4 febbraio 2024, alle ore 21.25 su Canale 5. Ecco la programmazione (potrebbe subire modifiche).

Prima puntata: 4 febbraio 2024

Seconda puntata: 11 febbraio 2024

Terza puntata: 18 febbraio 2024

Quarta puntata: 25 febbraio 2024

Quinta puntata: 3 marzo 2024

Sesta puntata: 10 marzo 2024

Settima puntata: 17 marzo 2024

Ottava puntata: 24 marzo 2024

Nona puntata: 31 marzo 2024

Decima puntata: 7 aprile 2024

Undicesima puntata: 14 aprile 2024

Dodicesima puntata: 21 aprile 2024

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata de Lo Show dei Record 2024? L’inizio è previsto su Canale 5 per le 21.20 circa, la fine intorno a 00.40. Si tratta quindi di oltre tre ore. I recordmen non verranno raccontati solo come talenti unici, ma nello show verrà dato spazio e voce anche alle loro storie di vita e alla loro quotidianità. Tra le prove dello show, da quest’anno viene introdotta quella dell’Albero Della Cuccagna. Si tratta di un gioco della tradizione popolare, conosciuto in tutta Italia, in cui 20 squadre, organizzate in un grande torneo, dovranno cercare di raggiungere la cima di un palo, nel minor tempo possibile.

Inoltre, torna il Palo Grasso, un’altra prova dove la fatica fisica, l’equilibrio e la velocità sono fondamentali. In questo caso si tratta di percorrere, senza cadere e con grande velocità, un palo di 12 metri, posto orizzontalmente e interamente cosparso di grasso. Alcuni impavidi concorrenti tenteranno l’impresa e quello che avrà totalizzato il miglior tempo dovrà vedersela nell’ultima puntata con Antonino Papa, detentore del Guinnes World Records dal 2015.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Lo Show dei Record 2024, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma con Gerry Scotti andrà in onda la domenica sera alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.