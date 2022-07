A che ora inizia Lo show dei record 2022: l’orario esatto

A che ora inizia Lo show dei record 2022? Il talent show torna nuovamente su Canale 5 in replica con l’ottava edizione condotta da Gerry Scotti. L’obiettivo dello show è attirare quei talenti che vogliono battere un record entrando di diritto nel Guinness dei Primati a livello mondiale. I talenti possono essere di varia natura, dai più sbalorditi ai più curiosi, e catturano l’interesse da ogni parte del mondo. Ma a che ora inizia lo spettacolo? Il talent torna in replica in prima serata su Canale 5 a partire da sabato 16 luglio 2022. L’orario esatto della messa in onda è alle 21:20. Ma quante puntate sono e qual è la loro durata? Scopriamolo insieme.

Puntate e durata

Negli anni Lo show dei record 2022 non ha avuto una durata costante. La prima edizione, ad esempio, era composta esclusivamente da tre puntate. Negli anni qualcosa è cambiato – e non solo il conduttore – ma l’ottava edizione, quella che va in onda in replica a partire da sabato 16 luglio, è composta da sei episodi in totale. La prima puntata è andata in onda il 6 marzo 2022, ma viene riproposta in replica anche durante l’estate Di seguito vi riportiamo la programmazione, che tuttavia potrebbe subire modifiche siccome si tratta di puntate già andate in onda:

Prima puntata, sabato 16 luglio 2022

Seconda puntata, sabato 23 luglio 2022

Terza puntata, sabato 30 luglio 2022

Quarta puntata, sabato 6 luglio 2022

Quinta puntata, sabato 13 luglio 2022

Sesta puntata, sabato 20 luglio 2022

Lo show dei record 2022 streaming e TV

Dove vedere Lo show dei record 2022 in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il programma va in onda in prima serata e in replica a partire da sabato 16 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire il talent show in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.