Live! Corsa contro il tempo, il film: trama, cast e streaming

Su Italia 1 arriva un film in prima tv, Live! Corsa contro il tempo, in lingua originale intitolato Line of Duty. Datato 2019, il film è diretto da Steven C. Miller e racconta la storia di Frank Penny, interpretato da Aaron Eckhart. Vediamo la trama e il cast.

Trama

Frank Penny è un poliziotto di Birmingham, in Alabama, un uomo solitario e impulsivo che ha commesso un grave errore durante una missione di lavoro che ha danneggiato irrimediabilmente la sua carriera. Oggi è un uomo senza ambiziosi in attesa di una seconda opportunità, che arriva quando la figlia di 11 anni del commissario di polizia, Volk, viene rapita. Penny ha soltanto 80 minuti a disposizione per mettere insieme gli indizi e trovare la ragazzina. Peccato però che non possa avere la complicità del suo capo, quindi è costretto a remare contro gli ordini dall’alto. Durante le indagini Penny avrà a che fare con Ava, una vlogger ambiziosa che lo seguirà passo dopo passo con la sua telecamera trasmettendo in diretta streaming sui social quanto sta accadendo.

Cast

Chi vediamo nel cast? Come già detto, il protagonista Frank Penny è interpretato da Aaron Eckhart, mentre al suo fianco vediamo Ava Brooks interpretata da Courtney Eaton. Volk è invece interpretato da Giancarlo Esposito, Ruth Carter è interpretata da Dina Meyer e Dean Keller è interpretato da Ben McKenzie. Jessica Lu interpreta Clover, David Shae è Telescope, John Flanagan è un poliziotto e Lidnsey Garrett è Walter.

Streaming

Ma dove vedere il film? Live! Corsa contro il tempo è un film che viene trasmesso in prima tv e in prima serata lunedì 7 dicembre 2020 in prima serata su Italia 1. Il canale di Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando e al tasto 506 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in streaming può farlo tramite MediasetPlay.

