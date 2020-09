La pesante lite di ieri sera, 22 settembre 2020, tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona durante Cartabianca (“gallina”, “non si permetta”) potrebbe avere delle ripercussioni sull’ospite fisso del programma di Rai 3. La Rai, tramite una nota, ha prima di tutto voluto “presentare le proprie scuse al pubblico di Cartabianca e in special modo a quello femminile che ieri sera si è sintonizzato sul noto programma della Terza rete. Nel corso della trasmissione, il signor Mauro Corona si è esibito in una serie di inaccettabili offese nei confronti della conduttrice. I suoi reiterati insulti costituiscono un’offesa non solo alla Dott.ssa Berlinguer ma verso le donne in genere”. Poi ancora: “In tal modo il signor Corona ha violato le disposizioni normative e i principi etici volti a promuovere la parità di genere e il rispetto dell’immagine e della dignità della donna. A tali inderogabili principi è improntata la programmazione della Rai che pertanto intraprenderà tutte le azioni del caso nei confronti del sig. Corona al fine di tutelare l’immagine e la dignità culturale e professionale della conduttrice e il ruolo di servizio pubblico della Rai”. Guai in vista?

La lite di ieri sera a Cartabianca:

