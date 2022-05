L’isola delle coppie: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 21 maggio 2022, alle ore 21,20 su Sky Cinema 1 va in onda L’isola delle coppie (Couples Retreat), film del 2009 diretto da Peter Billingsley e scritto da Jon Favreau, Vince Vaughn e Dana Fox. Gli stessi Favreau e Vaughn recitano insieme a Jason Bateman, Kristin Davis, Malin Åkerman, Kristen Bell e Jean Reno. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Jason e Cynthia sono in procinto di divorziare perché non riescono ad avere figli. I due convincono altre tre coppie di amici a trascorrere una settimana in una paradisiaca isola chiamata Eden, specializzata nelle crisi coniugali. Apparentemente gli amici sono coppie solide, ma non è così: Dave e Ronnie sono sempre presi dagli impegni familiari e lavorativi per godersi il loro matrimonio; Joey e Lucy si sono sposati giovanissimi a causa della gravidanza di lei, e ora si detestano e pensano solo a tradirsi; Shane infine, lasciato dalla prima moglie, cerca di rifarsi con la frivola ventenne Trudy. Gli amici credevano che la terapia e la formazione di coppia fossero solo opzionali, ma arrivati sull’isola scoprono che per usufruire della vacanza saranno invece costretti a sottoporvisi. Le tre coppie accettano, e attraverso le sedute di terapia, yoga e altre attività programmate da Marcel, la “mente” dietro ad Eden, si rendono consapevoli dei propri problemi. Quando l’insoddisfatta Trudy fugge nel lato dell’isola dedicato ai single, Shane inizia a cercarla, aiutato da tutti gli altri. Durante il viaggio Jason e Cynthia litigano, e lei si allontana con le ragazze, addentrandosi nell’isola. Nel frattempo gli uomini si dividono, e parlando iniziano ad avere le idee più chiare. Dave ritrova Ronnie, ed insieme capiscono che nella loro vita devono tornare anche a divertirsi; Joey si intrattiene con delle ragazze, ma quando vede Lucy in compagnia del maestro di yoga si ingelosisce, e litigando i due si riscoprono innamorati; Jason e Cynthia fanno pace, ricucendo il loro rapporto; Shane capisce di non volere una relazione con una ragazza così giovane come Trudy, e casualmente rincontra l’ex moglie, recatasi anch’essa in vacanza sull’isola allo scopo di riconquistare suo marito e convinta di trovarlo a scatenarsi tra i singles. Il giorno dopo Marcel, soddisfatto dei progressi, invita infine le rinate coppie a godersi il resto della vacanza.

L’isola delle coppie: il cast del film

Abbiamo visto la trama dell’Isola delle coppie, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vince Vaughn: Dave

Malin Åkerman: Ronnie

Jason Bateman: Jason

Kristen Bell: Cynthia

Jon Favreau: Joey

Kristin Davis: Lucy

Faizon Love: Shane

Kali Hawk: Trudy

Jean Reno: Marcel

Peter Serafinowicz: Sctanley

Carlos Ponce: Salvadore

Janna Fassaert: Masseuse

Ken Jeong: Terapeuta

Streaming e tv

Dove vedere L’isola delle coppie in diretta e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 21 maggio 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.