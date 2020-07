Lion – La strada verso casa: trama, cast, trailer e streaming del film

Questa sera, domenica 26 luglio 2020, va in onda su Canale 5 il film Lion – La strada verso casa, film drammatico del 2016 diretto da Garth Davis. La pellicola racconta la storia vera di Saroo Brierley che è interpretato da Dev Patel. Ma qual è la trama, il cast e il trailer di Lion? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Khandwa, India centrale, 1986: Saroo, cinque anni, secondogenito di una famiglia molto povera, che sopravvive con il suo fratello maggiore Guddu, raccogliendo metalli di scarto, chiede all’altro di poter lavorare di notte in una stazione nei pressi del loro villaggio natale. Saroo, stanco ed esausto, viene lasciato per qualche ora a dormire su una panchina, ma al risveglio non trova nessuno. Alla ricerca del fratello, il bambino sale erroneamente su un treno deserto che parte e non fa sosta, conducendolo a Calcutta, distante quasi 1 600 chilometri.

Sperduto nella caotica metropoli, non parlando la locale lingua bengali, Saroo sopravvive in strada. Ospitato da gente di malaffare, riesce a fuggire, per poi essere notato da un impiegato che parla la sua lingua hindi, e che lo porta a un commissariato perché, attraverso la pubblicazione della sua foto sui giornali, qualcuno possa riconoscerlo. Saroo è uno delle migliaia di bambini abbandonati e non gli resta che la strada dell’orfanotrofio, dove gli ospiti vengono trattati assai rudemente. Giunge un giorno un’assistente sociale, la quale grazie alla foto, si è interessata al suo caso, trovando presto una coppia di australiani disposti ad adottarlo. Saroo parte alla volta di Hobart, in Tasmania, dove cresce e diventa adulto.

All’età di 27 anni Saroo è uno studente universitario a Melbourne, con numerosi amici e affetti, anche indiani, ma non ha dimenticato le sue radici e la sua famiglia, per la quale prova un senso di colpa a causa della sua sparizione. Il giovane passa le sue serate su Google Earth alla disperata ricerca del suo villaggio natale, basandosi sui pochi ricordi che ha, nella flebile speranza di ritrovare la madre e i fratelli, finché finalmente riesce a rintracciare la stazione di partenza e quindi il suo villaggio. Decide di partire, avvertendo i genitori adottivi e, arrivato in India, raggiunge il villaggio d’origine, ritrova la sua vecchia abitazione e, chiedendo informazioni, viene infine condotto dalla madre: i due si ricongiungono tra le lacrime e Saroo viene quindi a conoscenza che suo fratello è morto il giorno stesso in cui lui si è perso, schiacciato da un treno.

Saroo apprende infine di aver sempre pronunciato male il proprio nome che è in realtà Sheru, che in Hindi significa Leone. Seguono i titoli di coda con un filmato “autentico”, in cui la madre adottiva e quella biologica di Saroo si incontrano.

Lion – La strada verso casa cast: attori e personaggi

Ecco l’elenco completo del cast del film Lion, gli attori con i relativi personaggi:

Dev Patel: Saroo Brierley

Nicole Kidman: Sue Brierley

Rooney Mara: Lucy

David Wenham: John Brierley

Sachin Joab: Bharat

Pallavi Sharda: Prama

Emilie Cocquerel: Annika

Arka Das: Sami

Abhishek Bharate: Guddu Khan

Sunny Pawar: Saroo bambino

Divian Ladwa: Mantosh Brierley

Priyanka Bose: Kamla Munshi

Deepti Naval: Saroj Sood

Tannishtha Chatterjee: Noor

Rita Boy: Amita

Nawazuddin Siddiqui: Rawa

Trailer

Il trailer del film Lion – La strada verso casa, questa sera, 26 luglio 2020, dalle 21.25 su Canale 5.

Lion film: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv il film Lion – La strada verso casa? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, domenica 26 luglio 2020, a partire dalle 21,25. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: Lion è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming

