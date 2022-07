L’intruso: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

L’intruso è il film in onda questa sera, mercoledì 13 luglio 2022, alle ore 21.20 su Rai 2. Una pellicola del 2019 con Dennis Quaid e Michael Ealy protagonisti (titolo originale The Intruder). Il film è diretto da Deon Taylor. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming L’intruso? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Una giovane coppia afroamericana alla ricerca di una casa dei loro sogni nella Napa Valley. Scott è un manager che lavora nel mondo della pubblicità mentre Annie si occupa della casa. La coppia trova la casa e il proprietario sembra una persona affidabile, simpatica e amichevole, anche se la prima volta li accoglie con un fucile. I due però non sanno che l’uomo continua a considerare la casa di sua proprietà, infatti taglia l’erba al prato, si occupa delle riparazioni, si aggira giorno e notte nei dintorni. I due con un po’ di ricerca scoprono che proprio lì è morta sua moglie, per quello che sembrava un suicidio, ma c’è molto di più dietro alla loro storia.

L’intruso: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film L’intruso? Tanti gli attori celebri tra cui Dennis Quaid e Michael Ealy. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Dennis Quaid: Charlie Peck

Michael Ealy: Scott Russell

Meagan Good: Annie Russell

Joseph Sikora: Mike

Lili Sepe: figlia Charlie Peck

Debs Howard: Reception Clerk

Trailer

Vediamo insieme il trailer del film L’intruso in onda stasera in prima visione su Rai 2.

Streaming e tv

Ma dove vedere L’intruso? In tv o in streaming? Il film viene proposto in prima serata su Rai 2 questa sera – mercoledì 13 luglio 2022 – alle 21.20. Rai 2 è disponibile al canale 2 del telecomando del digitale terrestre. Chi vuole seguire in diretta streaming il film può farlo collegandosi a RaiPlay.