L’incredibile vita di Norman: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai3

Questa sera, domenica 5 luglio 2020, in prima serata su Rai 3 va in onda L’incredibile vita di Norman, film del 2016 scritto e diretto da Joseph Cedar.

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

L’incredibile vita di Norman film: trama

Norman Oppenheimer è un impiegato qualunque. Stinge amicizia con un giovane politico locale. Tre anni dopo, quando il suo amico diventa uno dei più influenti politici del mondo, la sua vita cambia radicalmente.

L’incredibile vita di Norman film: cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Richard Gere – Norman Oppenheimer

Lior Ashkenazi – Micha Eshel

Michael Sheen – Phillip Cohen

Steve Buscemi – Rabbi Blumenthal

Josh Charles – Taub

Charlotte Gainsbourg – Alex Green

Ann Dowd – Carol Raskin

Dan Stevens – Bill Kavish

Yehuda Almagor – Duby

Neta Riskin – Hannah

Hank Azaria – Srul Katz

Isaach De Bankolé – Jacques

Doval’e Glickman – Ron Maor

Diretta tv e streaming

Ma dove vedere L’incredibile vita di Norman? Il film viene trasmesso in prima serata su Rai 3, stasera domenica 5 luglio 2020 dalle 21.20. Rai 3 è disponibile al tasto 3 del digitale terrestre e anche al tasto 503 per la versione HD.

Chi non può seguire in diretta tv il film, può farlo in streaming tramite RaiPlay, la piattaforma (rivitalizzata da Fiorello con VivaRaiPlay) che consente di seguire i contenuti d’intrattenimento anche tramite pc, smartphone e tablet.

Chi vuole gustare il film dovrà sintonizzarsi su Rai 3 domenica 5 luglio 2020 alle ore 21:20.

Dove vedere Rai 3 in streaming

