Licorice pizza: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, 6 gennaio 2024, su Rai 3 in prima visione alle ore 21.20, nel giorno della Befana, va in onda il film Licorice pizza, pellicola del 2021 diretta da Paul Thomas Anderson. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Il film diretto da Paul Thomas Anderson, è ambientato nella San Fernando Valley degli anni Settanta e racconta la storia di un giovane liceale, il quindicenne Gary Valentine (Cooper Hoffman), con una carriera avviata come attore sin dall’infanzia. Il giorno in cui a scuola si scatta la foto per l’annuario Gary incontra Alana Kane (Alana Haim), una ragazza di diversi anni più grande di lui, da cui rimane fortemente colpito. I due iniziano a frequentarsi e a passare diverso tempo insieme, stringendo sempre più amicizia, tanto che finiscono per avviare un’azienda di letti ad acqua, gestita da Gary, ma con Alana come dipendente. Siamo nel 1973 e questi due giovani vivono diverse avventure, correndo da una parte all’altra della città, crescendo giorno dopo giorno e innamorandosi, ma non manca di certo anche qualche litigio.

Licorice pizza: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Bradley Cooper, Tom Waits, Benny Safdie, Emma Dumont, Maya Rudolph, John C. Reilly, Mary Elizabeth Ellis, Joseph Cross, Skyler Gisondo. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Alana Haim: Alana Kane

Cooper Hoffman: Gary Valentine

Sean Penn: Jack Holden

Tom Waits: Rex Blau

Bradley Cooper: Jon Peters

Benny Safdie: Joel Wachs

Maya Rudolph: Gale

Skyler Gisondo: Lance

Mary Elizabeth Ellis: Anita

John Michael Higgins: Jerry Frick

Joseph Cross: Matthew

John C. Reilly: Fred Gwynne

Emma Dumont: Brenda

Christine Ebersole: Lucy Doolittle

Harriet Sansom Harris: Mary Grady

Streaming e tv