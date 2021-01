Letto n 6: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 14 gennaio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Letto n 6, film thriller diretto da Milena Cocozza dalla durata di 117 minuti. Ma qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Roma, oggi. La dottoressa Bianca Valentino prende servizio nella clinica infantile privata gestita da religiose e diretta da Padre Severo. È lui a informarla del fatto che la pediatra a cui lei sta subentrando si è suicidata lanciandosi dalla finestra della stanza in cui anche a lei toccano le guardie notturne. Per prudenza Bianca non ha rivelato al suo datore di lavoro di essere incinta, ma non è questa la ragione degli incubi e delle inquietudini che iniziano ad agitare le sue notti. Sono i richiami lamentosi di Michele, un bambino, che nell’oscurità occupa il letto numero 6 per poi smaterializzarsi misteriosamente. Un infante rancoroso che, oltre a toglierle il sonno, si accanisce anche nei confronti degli altri piccoli pazienti. Bianca ne denuncia la presenza, ma per motivi diversi né suo marito Ettore né Padre Severo le credono. Ma poco a poco emergeranno dal passato le ragioni e responsabilità di chi ha interesse a tenere nascosto Michele.

Letto n 6: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Letto n 6, ma qual è il cast completo del film? Il thriller vede come attori Carolina Crescentini, Andrea Lattanzi, Roberto Citran, Pier Giorgio Bellocchio. “Il personaggio di Carolina Crescentini è in una fase iniziale di gravidanza, che è costretta a nascondere per essere assunta – ha raccontato la regista Milena Cocozza -. E questo la porta ad affrontare una tematica che mi è cara, quella della maternità, della responsabilità di diventare madre. Io non ho figli e mi interrogo costantemente su questo. Ho fatto scelte diverse, privilegiando il lavoro nel cinema, come aiuto regista, durante gli anni fertili. Sono scelte, quelle di privilegiare la carriera o la vita lavorativa, che poi paghi. Pensi di avere tutto il tempo, poi invece scopri troppo tardi che non ce l’hai. Il fatto che la protagonista fosse incinta e lavorasse in una clinica pediatrica con i bambini mi ha anche permesso il confronto con un’altra madre, che invece ha commesso un peccato originale”.

Streaming e tv

Dove vedere Letto n 6 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 14 gennaio 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo.

