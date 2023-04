L’Eredità – Viva la Rai: ospiti, concorrenti e anticipazioni dello speciale su Rai 1

Questa sera, 29 aprile 2023, in prima serata su Rai 1 dalle 21.25 va in onda uno speciale de L’Eredità, condotto da Flavio Insinna, con tanti ospiti vip, pronti a giocare per celebrare la storia della Rai, he l’anno prossimo festeggerà 70 anni. Un appuntamento da non perdere con tanti ospiti e concorrenti famosi. L’eventuale vincita sarà interamente devoluta in beneficenza. Torneranno anche giochi che hanno fatto la storia del longevo quiz di Rai 1 come la scossa. Di seguito tutte le anticipazioni e gli ospiti.

Ospiti e concorrenti

Una puntata speciale del game show condotto da Flavio Insinna per raccontare e ripercorrere la lunga storia della Rai, i suoi protagonisti e le tappe significative di un percorso che ha lasciato la sua impronta nel mondo del costume e dello spettacolo italiano. Dal bianco e nero fino alla grande fiction dei giorni nostri.

Protagonisti – anche in questa occasione – sei concorrenti speciali: Al Bano, Gigi D’Alessio, Nunzia De Girolamo, Claudia Gerini, le coppie Tullio Solenghi/Massimo Lopez, Pierpaolo Spollon/Matilde Gioli, che giocheranno e si sfideranno per conquistare il montepremi finale. L’eventuale vincita sarà interamente devoluta in beneficenza.

Una puntata speciale che vedrà i super ospiti Albano e Luca Argentero alle prese con la storica scossa. Non mancheranno poi sorprese e colpi di scena che andranno a unirsi ai giochi classici e più amati de L’Eredità, tra cui naturalmente, l’irrinunciabile Ghigliottina.

Streaming e tv

Dove vedere in tv e in streaming L’Eredità – Viva la Rai? Appuntamento in prima serata questa sera, 29 aprile 2023, alle ore 21.25 con lo speciale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.