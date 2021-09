L’Eredità streaming e diretta tv: dove vedere il game show

Da lunedì 27 settembre 2021 alle ore 18,45 su Rai 1 torna “L’Eredità”, il game show che tocca il traguardo dei 20 anni, il più longevo della televisione italiana. Al timone del preserale Flavio Insinna che, grazie alla sua empatia e professionalità, è riuscito a conquistare il pubblico della rete ammiraglia. Nella stagione che sta per cominciare i concorrenti dovranno misurarsi con un nuovo gioco, il “Metti — Leva — Cambia”, in cui per trovare la soluzione ad ogni quesito chi risponde non solo dovrà sfruttare le proprie conoscenze nozionistiche ma anche saper «manipolare» le parole. Dove vedere L’Eredità in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

L’Eredità va in onda in chiaro – gratis – dal lunedì al venerdì sera (ore 18,45) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

L’Eredità streaming live

Non solo tv. Il game show condotto da Flavio Insinna va in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sarà possibile rivedere le varie puntate grazie alla funzione on demand.

Novità

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming L’Eredità, ma quali sono le novità per la stagione 2021-2022? Oltre al nuovo gioco “Metti — Leva — Cambia” di cui abbiamo parlato sopra vedremo una novità nel cast. Accanto a Flavio Insinna ci sarà ancora Ginevra Pisani, ormai al suo terzo anno da Professoressa, e con lei una new entry Samira Lui, modella nata a Udine da padre senegalese e madre italiana, nuovo volto nel panorama televisivo dopo una partecipazione nel 2017 a Miss Italia. Altra importante novità della stagione la possibilità da parte del pubblico da casa di giocare e vincere con l’Eredità. Una volta a settimana, infatti, durante l’anteprima, Flavio Insinna lancerà un gioco per i telespettatori: sarà posta una domanda a tre opzioni, cui sarà possibile rispondere telefonando da casa durante la puntata e lasciando la propria risposta. Il vincitore sarà poi sorteggiato fra tutti quelli che avranno fornito la soluzione corretta alla domanda, e otterrà un premio in denaro.