Perché L’Eredità oggi – 13 maggio – non va in onda: il motivo

Perché L’Eredità oggi – 13 maggio – non va in onda su Rai 1 come di consueto? Il programma condotto da Flavio Insinna oggi non verrà trasmesso per lasciare spazio allo Speciale Porta a Porta dove Bruno Vespa intervisterà nuovamente Zelensky, in occasione della prima visita a Roma del presidente ucraino dallo scoppio della guerra.

I due si sono già incontrati di persona lo scorso gennaio quando Vespa volò a Kiev per incontrare il presidente ucraino. Quella non fu però la prima intervista che realizzò a Zelensky, che, infatti, era già stato ospite in collegamento di Porta a Porta. Non stupisce quindi che domani il presidente ucraino sarà proprio nello studio di Bruno Vespa per rispondere alle domande dei principali giornali italiani. L’appuntamento televisivo, che nasce in collaborazione con il Tg1, prevede l’intervento dei direttori dei quotidiani e dei telegiornali nazionali.

Dovrebbe andare invece regolarmente in onda Italia sì con Marco Liorni, che si limiterà semplicemente a chiudere una quindicina di minuti prima rispetto al solito.

Streaming e tv

