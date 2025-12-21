Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

L’Eredità Gran Galà Telethon: anticipazioni e ospiti della puntata speciale su Rai 1

di Antonio Scali
L’Eredità Gran Galà Telethon: anticipazioni, concorrenti, giochi e ospiti della puntata speciale su Rai 1

Questa sera, 21 dicembre 2025, in prima serata dalle 21.30 su Rai 1 va in onda lo speciale L’Eredità Gran Galà Telethon. A condurre il game show, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, Marco Liorni, che guiderà con la sua consueta eleganza e vivacità questo appuntamento unico, che unisce il classico gioco dell’Eredità, in questo speciale in prima serata, al tema fondamentale della beneficienza. Vediamo insieme anticipazioni, concorrenti e ospiti.

Anticipazioni, concorrenti e ospiti

Concorrenti d’eccezione di questa sfida speciale saranno le coppie formate da: Paola Perego e Paolo Belli; Eleonora Daniele e Tiberio Timperi; Gianmarco Tognazzi e Frank Matano; Fru e Ciro dei The Jackal; Gianluca Gazzoli e Ilaria D’Amico. Protagoniste della “Scossa” saranno Elisa Isoardi ed Elenoire Casalegno. Diana Del Bufalo e Luca Gaudiano si esibiranno con il corpo di ballo sulle musiche di Moulin Rouge.

Una serata ricca di allegria, musica, colpi di scena e momenti di puro spettacolo: le coppie speciali dovranno affrontare prove avvincenti, da cui emergeranno i due finalisti chiamati a misurarsi con la celebre Ghigliottina.

Non mancheranno sorrisi, colpi di scena e una serie di domande pensate per mettere alla prova anche le coppie più affiatate. Le squadre si confronteranno nelle diverse prove, da cui emergeranno i due concorrenti finalisti che avranno poi l’opportunità di cimentarsi con l’iconica Ghigliottina.

Il montepremi finale, qualora venisse vinto, sarà interamente devoluto a Fondazione Telethon, contribuendo concretamente alla ricerca scientifica e alla lotta contro le malattie genetiche rare. Una serata all’insegna dello spettacolo, dell’emozione e della solidarietà. Appuntamento su Rai 1 questa sera, 21 dicembre 2025, alle ore 21.30. Anche in streaming su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca