A che ora inizia L’Eredità: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia L’Eredità, il game show più longevo d’Italia condotto da Flavio Insinna su Rai 1? La messa in onda è prevista dal lunedì e venerdì sera alle ore 18,45. La chiusura è in programma pochi minuti prima delle ore 20 quando partirà il Tg1. La durata prevista per ogni puntata è quindi di circa 1 ora e 15 minuti. Quest’anno i concorrenti dovranno misurarsi con un nuovo gioco, il “Metti — Leva — Cambia”, in cui per trovare la soluzione ad ogni quesito chi risponde non solo dovrà sfruttare le proprie conoscenze nozionistiche ma anche saper “manipolare” le parole. Accanto a Flavio Insinna ci sarà ancora Ginevra Pisani, ormai al suo terzo anno da Professoressa, e con lei una new entry Samira Lui, modella nata a Udine da padre senegalese e madre italiana, nuovo volto nel panorama televisivo dopo una partecipazione nel 2017 a Miss Italia. Altra importante novità della stagione la possibilità da parte del pubblico da casa di giocare e vincere con l’Eredità. Una volta a settimana, infatti, durante l’anteprima, Flavio Insinna lancerà un gioco per i telespettatori: sarà posta una domanda a tre opzioni, cui sarà possibile rispondere telefonando da casa durante la puntata e lasciando la propria risposta. Il vincitore sarà poi sorteggiato fra tutti quelli che avranno fornito la soluzione corretta alla domanda, e otterrà un premio in denaro.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora va in onda L’Eredità, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda in chiaro – gratis – dal lunedì al venerdì sera (ore 18,45) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Non solo tv. Il game show condotto da Flavio Insinna va in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sarà possibile rivedere le varie puntate grazie alla funzione on demand.