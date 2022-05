L’Eredità 2022 quando finisce: quando va in onda l’ultima puntata. La data

Quando finisce l’Eredità 2022? Il game show di Rai volge al termine, come un po’ tutti i programmi televisivi, in vista della pausa estiva. Ma quando va in onda l’ultima puntata? Qual è la data? Ve lo diciamo subito. Il quiz condotto da Flavio Insinna andrà in onda fino a domenica 5 giugno 2022, come sempre prima del Tg1. Da lunedì 6 giugno, infatti, inizierà la nuova edizione di Reazione a Catena, condotto da Marco Liorni. Qualche mese di pausa, dunque, per il programma storico di Rai 1, pronto a tornare regolarmente il prossimo autunno. L’Eredità 2022 finisce dunque il 5 giugno. Da segnalare però come domani, 1 giugno, il quiz non sarà in onda per lasciare spazio al concerto per la Festa della Repubblica, dal salone dei Corazzieri del Quirinale.

Da segnalare infine come per Reazione a Catena questa sarà l’edizione più lunga di sempre. Il game show andrà in onda a partire da lunedì 6 giugno fino a domenica 30 ottobre 2022. Per la prima volta nella sua storia, la trasmissione occuperà anche il palinsesto autunnale, facendo slittare l’inizio della nuova edizione de L’Eredità. Ancora una volta al timone di questa trasmissione ci sarà Marco Liorni. Il quiz andrà in onda alle 18.45 tutti i giorni su Rai 1.

Streaming e tv

Abbiamo visto quando finisce L’Eredità 2022, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il quiz, come detto, va in onda in chiaro – gratis – tutti i giorni fino al 5 giugno su Rai 1 alle ore 18.45. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.