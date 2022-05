L’era glaciale – In rotta di collisione: trama, doppiatori, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 21 maggio 2022, su Italia 1 va in onda il film L’era glaciale – In rotta di collisione, divertente pellicola per tutta la famiglia in prima serata dalle 21.20. Si tratta del quinto capitolo della serie de L’era glaciale, ed è diretto da Mike Thurmeier. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e lo streaming del film? Scopriamolo insieme.

Trama

Il film d’animazione del 2016, diretto da Mike Thurmeier, è il quinto capitolo della serie de L’era glaciale. Il maldestro scoiattolo Scrat cerca il posto perfetto per custodire la sua preziosa ghianda. Come suo solito, però, finisce per mettersi nei guai, risvegliando un’antica navicella aliena che dirotta un asteroide verso la Terra. Nel frattempo, Sid è in cerca dell’amore vero, ma finisce con il terrorizzare tutte le sue papabili partner con il suo bizzarro romanticismo.

Pesca, invece, presenta il fidanzato Julian a Manny ed Ellie. Il padre della giovane mammut non sembra apprezzare il nuovo arrivato, poiché molto geloso della sua unica figlia. Le sue angosce, tuttavia, sono interrotte da una festa a sorpresa organizzata da Ellie in onore del loro anniversario. Proprio quando Manny sta per rivelare alla compagna di aver scordato l’importante ricorrenza, una serie di colorati fuochi d’artificio illuminano il cielo. La festa, dunque, prosegue all’insegna dell’allegria e tutti credono che Manny abbia progettato i giochi pirotecnici per sua moglie.

Quando le meteoriti, vere responsabili delle esplosioni nel firmamento, iniziano a colpire la crosta terrestre, Manny è costretto a confessare la verità, conducendo il suo gruppo in una caverna. Qui incontrano Buck, che avvisa il branco dell’imminente catastrofe che si sta per abbattere sulla Terra. Il furetto, infatti, ha scoperto l’esistenza di un grande pilastro che contiene una sventurata predizione sulla fine del mondo. Tra rocambolesche fughe, esilaranti siparietti e drammi familiari, Manny, Sid, Diego e il loro branco dovranno trovare un modo per salvare la loro amata casa.

L’era glaciale – In rotta di collisione: i doppiatori italiani del film

Tanti attori famosi hanno doppiato in italiano le voci dei personaggi del film: ricordiamo su tutti Claudio Bisio, Filippo Timi e Pino Insegno. Ecco l’elenco completo dei doppiatori italiani:

Filippo Timi: Manny

Claudio Bisio: Sid

Pino Insegno: Diego

Niccolò Guidi: Julian

Roberto Gammino: Shangri Llama

Marco Vivio: Roger

Veronica Puccio: Brooke

Roberto Draghetti: Gavin

Isabelle Adriani: Pesca

Lee Ryan: Eddie

Massimo Giuliani: Buck

Francesco Pezzulli: Crash

Cristina Noci: Nonnina

Hong-hu Ada Perotti: Shira

Roberta Lanfranchi: Ellie

Giulia Santilli: Gertie

Paolo Marchese: Neil deBuck Weasel

Marco Mete: Teddy

Ilaria Stagni: Misty e Bubbles

Sara Ferranti: Francine

Alessandro Campaiola: Remy

Trailer

Ecco il trailer ufficiale in italiano di L’era glaciale 5 – In rotta di collisione, questa sera, 21 maggio 2022, su Italia 1.

L’era glaciale – In rotta di collisione film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere L’era glaciale – In rotta di collisione in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 21 maggio 2022 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.