Leonardo: la trama della prossima puntata (quarta e ultima), le anticipazioni

Cosa succederà nella prossima puntata (la quarta e ultima) di Leonardo, la serie tv in onda su Rai 1? Come accaduto nelle prime due serate, previsti due episodi. I colpi di scena, in quest’ultima puntata della prima stagione, non mancheranno, anche se è già stata confermata la realizzazione di una seconda serie. Leonardo, dopo aver finalmente trovato la sua Caterina, decide di proseguire con il proprio lavoro, anche se si sente molto frustrato. Da Vinci infatti deve fare i conti con l’ascesa di un giovane artista di talento, Michelangelo Buonarroti. Nonostante i sentimenti contrastanti che lo tormentano, Leonardo, secondo le anticipazioni sulla trama dell’ultima puntata in onda il 13 aprile, accetta una nuova commissione che gli è stata affidata. Si tratta del gigantesco affresco della Battaglia di Anghiari, ma si ritroverà in competizione proprio con il nuovo rivale Michelangelo.

Intanto, nella quarta e ultima puntata della serie Leonardo, Stefano Giraldi si impegnerà a voler salvare il genio di Da Vinci, ma soprattutto scoprirà il segreto più grande che l’artista porta con sé. Ormai a conoscenza dei fatti, ma senza prove, Stefano ottiene una rivelazione inaspettata che lo porta a chiedere un improbabile aiuto. Intanto, però, la vita di da Vinci sembrerà essere appesa ad un filo: il patibolo, infatti, apparirà sempre più vicino. Riuscirà a salvarsi?

Quando va in onda

Quando va in onda la prossima puntata di Leonardo (la quarta e ultima)? I prossimi due episodi (7-8) verranno trasmessi martedì 13 aprile 2021 alle ore 21,25. Ovviamente su Rai 1 (e RaiPlay.it).

Streaming, diretta tv e repliche

Dove vedere Leonardo in diretta tv, live streaming e repliche? La fiction, come detto, va in onda dal 23 marzo 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Non solo tv. Sarà possibile seguire la fiction anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Le Iene streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 6 aprile 2021 Un’ora sola vi vorrei: anticipazioni e ospiti della prima puntata DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 6 aprile 2021 su La7