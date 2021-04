Leonardo: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, martedì 6 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Leonardo, la fiction – prodotta da Lux Vide con Rai Fiction, Big Light Productions in associazione con France Télévisions, RTVE e Alfresco Pictures, co-prodotta e distribuita nel mondo da Sony Pictures Television – in otto episodi (quattro puntate) sulla vita del genio. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata della fiction.

Trama

Nel primo episodio della terza puntata (il quinto in totale) in seguito alla morte della moglie di Ludovico, Leonardo riceve una nuova commissione (un affresco dell’Ultima cena a Santa Maria delle Grazie) ma fatica a gestire il suo tormento interiore. Seguendo alcuni saggi consigli di Padre Luca Pacioli, Leonardo chiede aiuto ai suoi amici più cari e porta avanti il lavoro, a dispetto delle crescenti tensioni in città. Dopo aver messo alla prova la sua creatività e aver sperimentato una nuova tecnica, Leonardo deve affrontare le conseguenze delle sue azioni mentre una situazione problematica si aggrava, con risultati devastanti quanto inaspettati.

Nel secondo episodio della seconda puntata di Leonardo (il sesto totale), secondo le anticipazioni sulla trama, tornato a Firenze dopo gli anni milanesi, a Leonardo vengono offerte nuove opportunità ma non ha la motivazione giusta per accoglierle, finché non gli viene richiesto di dipingere il ritratto di Lisa Gherardini che diventerà la Gioconda. Dopo il fallimento del suo tentativo di ricucire i rapporti con Caterina, Leonardo accetta un’offerta per conto della città e va a Imola, dove ottiene l’ammirazione di un committente entusiasta, Cesare Borgia. Messo in guardia da Niccolò Machiavelli, ambasciatore fiorentino a Imola, sul fatto che proprio il suo valore potrebbe metterlo in pericolo, capisce che non tutto è come sembra e chiede aiuto. Mentre il lavoro spinge la sua mente verso zone oscure, Leonardo perde la speranza, finché un sostegno arriva da dove meno lo aspettava.

Cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Leonardo, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Aidan Turner: Leonardo da Vinci

Matilda De Angelis: Caterina da Cremona

Freddie Highmore: Stefano Giraldi

Giancarlo Giannini: Andrea del Verrocchio

Carlos Cuevas: Salaì

Alessandro Sperduti: Tommaso Masini

James D’Arcy: Ludovico Sforza

Robin Renucci: Piero da Vinci

Flavio Parenti: Bernardo Bembo

Miriam Dalmazio: Beatrice d’Este

Antonio De Matteo: Galeazzo Sanseverino

