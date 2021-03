Leonardo: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, martedì 30 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Leonardo, la fiction – prodotta da Lux Vide con Rai Fiction, Big Light Productions in associazione con France Télévisions, RTVE e Alfresco Pictures, co-prodotta e distribuita nel mondo da Sony Pictures Television – in otto episodi (quattro puntate) sulla vita del genio. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata della fiction.

Trama

Nel primo episodio della seconda puntata (il terzo in totale) Leonardo si trasferisce ufficialmente a Milano sotto gli Sforza. Ma il fascino suscitato in lui dalla famiglia ducale si tramuta con rapidità in un’altra cocente delusione. Ludovico Sforza, infatti, lo incarica di dedicarsi all’allestimento di alcune scene teatrali, e Leonardo non si sente capito. Tuttavia, proverà a trasformare anche questo compito nell’opportunità di dar sfogo al proprio estro. Intanto, le personalità che lo circondano non gl’infondono affatto fiducia a causa di costumi ambigui e una moralità dubbia. E attraversando un momento piuttosto critico, l’artista metterà nuovamente in discussione il proprio talento…

Nel secondo episodio della seconda puntata di Leonardo (il quarto totale), secondo le anticipazioni sulla trama, vedremo il genio alle prese con la nuova missione datagli da Ludovico Sforza. Il duca lo comanda di onorare suo padre con una statua equestre, che per Leonardo assume la portata di una sfida con se stesso. Nel contempo conosce Gian Galeazzo Sforza, verso il quale prova un’inaspettata affinità di carattere, e si avvicina anche a un’anima disperata come Salai. Quest’ultimo è un giovane ladro che tuttavia lo affascina per le sue incredibili risorse. Infine, gli impegni lo incalzano, è arrivato il momento di completare i lavori commissionati. Sotto pressione, Leonardo continua a pensare a Caterina che tuttavia è rimasta in Toscana. E proprio quando tutto sembra riprendere quota, l’artista si vedrà costretto a compiere una scelta dolorosa.

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Leonardo, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Aidan Turner: Leonardo da Vinci

Matilda De Angelis: Caterina da Cremona

Freddie Highmore: Stefano Giraldi

Giancarlo Giannini: Andrea del Verrocchio

Carlos Cuevas: Salaì

Alessandro Sperduti: Tommaso Masini

James D’Arcy: Ludovico Sforza

Robin Renucci: Piero da Vinci

Flavio Parenti: Bernardo Bembo

Miriam Dalmazio: Beatrice d’Este

Antonio De Matteo: Galeazzo Sanseverino

Potrebbero interessarti Leonardo: la trama della prossima puntata (terza), le anticipazioni Le Iene streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 30 marzo 2021 A che ora inizia Ti presento Sofia: l’orario della messa in onda su Canale 5