Leonardo streaming e diretta tv: dove vedere la quarta e ultima puntata

Questa sera, martedì 13 aprile 2021, su Rai 1 alle ore 21,25 va in onda la quarta e ultima puntata di Leonardo, la fiction – prodotta da Lux Vide con Rai Fiction, Big Light Productions in associazione con France Télévisions, RTVE e Alfresco Pictures, co-prodotta e distribuita nel mondo da Sony Pictures Television – in otto episodi (quattro puntate) sulla vita del genio. Ma dove vedere la quarta e ultima puntata di Leonardo in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La quarta e ultima puntata della fiction, come detto, va in onda oggi, 13 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre, 101 di Sky). La serie è visibile anche con la qualità del 4k sul canale 210 della piattaforma satellitare Tivùsat.

Leonardo streaming live e repliche

Non solo tv. Sarà possibile seguire la fiction anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Leonardo, ma quante puntate sono previste? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda 8 episodi in 4 puntate. La prima sarà trasmessa il 23 marzo 2021; l’ultima oggi, 13 aprile 2021. Di seguito la programmazione completa della fiction di Rai 1 (attenzione, potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 23 marzo 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: martedì 30 marzo 2021 TRASMESSA

Terza puntata: martedì 6 aprile 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: martedì 13 aprile 2021 OGGI

Potrebbero interessarti Leonardo: cosa è successo nella terza puntata, il riassunto DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 13 aprile 2021 su La7 Alessia Marcuzzi assente oggi a Le Iene: “Mio marito positivo al Covid”